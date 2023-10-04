关注美国非农就业报告，债券抛售仍在继续

十月 05, 2023 04:47

尽管经济学家关注的是周五即将发布的美国非农就业报告，但来自美国的另一份就业报告引发了市场债券抛售。昨天发布的 JOLTS 报告显示，8 月份的职位空缺远超预期，表明尽管美联储 (Fed) 采取紧缩货币政策，但经济并未降温。

投资者担心美联储加息的时间会更长，迫使他们出售政府债券。受此影响，30 年期美国国债收益率创下 16 年新高，而 30 年期英国国债利率则在过去 25 年中首次达到 5%。

2023 年 9 月美国非农就业数据

美国劳工统计局 (BLS) 将于周五公布 2023 年 9 月美国非农就业数据。接受道琼斯调查的市场分析师预计该报告将显示增加 17 万人。然而，应该指出的是，非农就业数据有时往往会让经济学家感到惊讶，因为它们与预测不一致。

美国劳工部周二公布了月度职位空缺和劳动力流动调查。报告称，8 月份职位空缺总数为 961 万个，比 7 月份增加了近 70 万个，远高于道琼斯预估的 880 万个。由于过去几个月职位空缺一直在下降，这显示了美联储实施的严格货币政策的效果，因此这一上升并不在意料之中。

新西兰央行维持利率不变

正如经济学家预期的那样，新西兰央行维持借贷成本不变。会后声明称，“委员会一致认为，利率可能需要在更长一段时间内保持在限制性水平。预计到 2024 年下半年，通胀仍将降至目标区间内。”

新西兰央行理事会指出，“需要长期抑制经济活动才能减轻通胀压力。近期存在的风险是经济活动和通胀的放缓幅度没有达到需要的程度。”由于新西兰央行的利率决定，新西兰元兑美元汇率跌至三周低点。

日元是否获得支撑？

日本财务大臣 Shunichi Suzuki 拒绝评论东京是否已介入支持日元，并补充说“我们准备采取必要行动应对过度波动，但不排除任何选项。”

日元兑美元汇率跌至一年来的最低水平，随后昨晚走强，市场分析人士怀疑是财政部进行了干预以控制局势。2023 年日元已贬值 12%。

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