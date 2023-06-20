英国通胀成为焦点，中国人民银行降息

六月 21, 2023 07:18

定于周三发布的英国 CPI 通胀报告将成为本周开始时最重要的金融数据之一。由于英国央行将于周四做出利率决定，预计该报告将受到市场分析师的仔细审查。

正如大多数经济学家预期的那样，中国人民银行 (PBoC) 继续放松货币政策。在欧洲，一些欧洲央行 (ECB) 决策者强调，欧元区央行下个月不应再次提高借贷成本。

英国 5 月 CPI 通胀报告

周三早间，市场分析师将有机会仔细研究英国国家统计局 (ONS) 发布的英国 CPI 通胀数据。经济学家预测，5 月份 CPI 通胀同比将达到 8.5%。如果该预测得到证实，则意味着总体通胀与 4 月份的数据相比下降了 0.2%。

英国央行董事会预计到 2023 年底通胀率将降至 5%，而其分析师预计消费者价格增长率将在 2024 年底前达到该行设定的 2% 的目标。值得注意的是，英国央行董事会将于周四宣布其经济学家的利率决定表明可能会实施更多的货币政策紧缩。

中国人民银行利率决定

中国人民银行理事会将一年期贷款最优惠利率下调 10 个基点，从 3.65% 降至 3.55%，并将五年期贷款最优惠利率下调 10 个基点，从 4.3% 降至 4.2% - 这是过去十个月来的第一次。

中国人民银行货币政策的变化是经济学家预期的，因为最近的几组金融数据显示当地经济难以加快步伐。

加拿大 4 月零售销售上升？

周三，加拿大统计局将分享有关该国 4 月份零售销售的信息。经济学家表示，4 月份全国零售销售环比增长 0.2%，继 3 月份下降 1.4% 后重回正值。

加拿大会议委员会 (CBoC) 几天前发布了一份报告，指出其消费者支出指数显示 4 月第一周的购买量下降，但该月其余时间则稳步增长。CBoC 的调查提到，“普遍增长可能表明人们认为加息等对财务负担的影响已经见顶，使他们能够更多地投入购买而不是储蓄。”

值得注意的是，尽管加拿大央行 (BoC) 曾誓言暂停其货币紧缩政策计划，但在数据报告显示经济过热的情况下，该央行在月初被迫加息。

欧洲央行政策制定者对借贷成本发表评论

欧洲央行的两位决策者表示，根据最新的财务数据报告，增加借贷成本是合适的。

Isabel Schnabel 表示：“去年我们低估了通胀的持续性这一事实，增加了我们今天低估通胀的可能性。因此，我们需要继续加息，直到我们看到令人信服的证据表明基础通胀的发展与总体通胀率回归 2% 的目标一致。”

另一位欧洲央行董事会成员 Peter Kazimir 指出，过早停止加息将带来比过度紧缩更大的风险。Kazimir 还表示，“通胀上升的风险仍然很大，这与劳动力市场、食品价格和利润率有关。”

高盛下调中国 GDP 预期

全球最大的投资银行之一高盛 (GS) 宣布下调对中国 2023 年 GDP 长率的预测。GS 分析师将增长前景从 6.0% 下调至 5.4%，这表明进一步的经济动荡可能即将到来。

高盛报告提到：“随着重新开放的提振迅速消退，人口结构、多年房地产低迷、地方政府隐性债务问题和地缘政治紧张局势等中期挑战可能开始在中国增长前景中变得更加重要。”

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