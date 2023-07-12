聚焦美国 CPI 报告和加拿大央行利率会议

七月 13, 2023 07:47

美国消费者物价指数 (CPI) 通胀报告和加拿大央行 (BoC) 的利率决定公告将在本周余下时间成为投资者和交易者关注的焦点。美联储 (Fed) 预计将仔细审查通胀报告，以努力应对消费者价格上涨的影响，而加拿大央行预计将透露其计划如何推进其货币政策的实施。

与分析师的预期一致，新西兰储备银行 (RBNZ) 维持利率不变，这是自 2021 年 10 月以来的首次暂停。新西兰央行在董事会会议纪要中称，通胀仍然过高，并指出利率需要维持在可预见的未来处于限制性水平。

澳大利亚储备银行 (RBA) 行长 Philip Lowe 表示，可能需要进一步收紧政策才能使通胀回到目标水平，并补充说，通胀的复杂情况给其前景带来了重大不确定性。Lowe 表示，未来几年澳大利亚的经济增长可能会受到抑制，并提到货币政策变化的全面影响尚未显现。

美国 6 月 CPI 通胀下降？

由于美国经济是许多其他大型经济体的基准，周三美国消费者物价指数 (CPI) 通胀数据将吸引全球市场投资者和交易者的关注。市场分析人士认为，6 月份消费者价格通胀同比下降至 3.1%，但环比上涨 0.3%。

美联储设定了 2% 的总体通胀目标，但去年消费者价格失控后被迫连续加息。路透社的一份报告援引德国商业银行分析师的话称，“市场可能会因通胀数据而进一步有理由抛售美元”，并补充说整体通胀和核心通胀可能会放缓。

加拿大央行利率决定

今天晚些时候，加拿大央行将宣布利率决定。路透社调查的 24 名经济学家中，有 20 名预计加拿大央行将再加息 25 个基点，然后维持到 2024 年。如果这一预测得到证实，这将是加拿大央行短暂暂停后的连续第二次加息。目前加息幅度达到 22 年来的最高水平。

通胀数据需要比预期更长的时间才能下降，劳动力市场吃紧和经济扩张可能会迫使加拿大央行考虑进一步收紧货币政策。摩根大通的预测与路透社的调查一致，即预计加息四分之一个百分点。

Monex Canada 的货币策略师在一份报告中指出，“加拿大央行在过去几年中特别重视住房市场，并特别将其作为 6 月份加息的一个原因，这也是官员们为何加息的众多原因之一。” 即使在周三加息 25 个基点达到我们预期的最终利率之后，也可能会继续发出对通胀上行风险而不是增长下行风险的更大担忧。”

英国 2023 年 5 月 GDP

英国国家统计局 (ONS) 将于周五公布 5 月份 GDP 数据。经济学家表示，英国 5 月份 GDP 环比萎缩 0.3%。英国经济一直受到高通胀数据和相当强劲的劳动力市场的影响，英国央行试图通过收紧货币政策来抑制这一问题。

尽管由于抵押贷款相关的利率非常高，房地产市场正在降温，但最新的平均收入报告显示，工人仍然能够找到更高的工资，从而推动通胀压力。

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