市场关注美国 CPI 通胀和英国 GDP 报告

八月 10, 2023 05:43

美国通胀和英国 GDP 数据将是本周剩余时间发布的两个主要数据，市场分析师正等待仔细研究相关报告。预计这些报告将分别影响美联储 (Fed) 和英国央行 (BoE) 的货币政策。

英国国家经济与社会研究所 (NIESR) 表示，英国经济目前比大流行前的水平低 0.5%，直到 2024 年第三季度才会超过这一水平。NIESR 分析师指出，“英国脱欧、新冠疫情和俄罗斯入侵乌克兰带来的三重供应冲击，再加上为降低通胀而不得不采取的货币紧缩政策，对英国经济造成了严重影响。”

标准普尔全球的一项调查显示，“澳大利亚经济有可能实现‘软着陆’，通胀率降至澳大利亚央行的目标范围，但这一点并不确定。”报告指出，“主要风险是澳大利亚通胀比预期更具粘性，澳大利亚央行不得不加大加息力度。如果澳大利亚失业率的上升幅度能够限制在一个百分点左右，那么经济和金融的影响应该仍然是可控的。”

美国 7 月 CPI 通胀报告

周四，美国劳工统计局 (BLS) 将发布该国 7 月份通胀数据。经济学家预计，CPI 通胀率环比上涨 0.2%，年率上涨至 3.3%。美联储设定了 2% 的通胀目标，但去年一直难以实现。

分析师表示，由于能源价格与去年的数据相比有所上涨，预计通胀可能会上升。费城联邦储备银行行长 Patrick Harker 表示，“我们在对抗通胀方面正在取得进展。但进展缓慢，我对任何重新出现的价格压力保持警惕。我们仍然坚定不移地致力于使通胀回到目标水平。我预计经济活动只会略有放缓，同时通货紧缩也会缓慢但肯定地消退。”

英国 2023 年第二季度 GDP 报告

周五，英国国家统计局 (ONS) 将公布英国今年第二季度的 GDP 数据。经济学家预测英国经济 6 月份环比增长 0.2%，从而重返正增长区间。按季度计算，英国 GDP 年化增长率预计为 0.2%。

法国兴业银行经济学家指出，“我们预计第一季度 GDP 环比增长 0.1% (同比增长 0.3%)，与第一季度相同，这得益于 6 月份 GDP 增速在 5 月份收缩 -0.1% 后反弹 0.2%。英国央行预计上半年经济增速约为 0.2%，近期也将保持类似水平。”

7月份中国居民消费价格下降

今天早些时候，中国国家统计局公布，7 月份居民消费价格指数同比下降 0.3%，但与 6 月份相比上涨 0.2%。这是近两年半以来首次出现同比下降。

牛津经济研究院的分析师在报告中写道，“中国第二季度需求疲软可归因于新冠疫情期间相对有限的需求方刺激、多年的监管收紧以及持续的住房市场调整”，并补充说，他们预计通胀将在今年增长 0.5%，生产者价格指数下降 3.5%。

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