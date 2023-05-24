关注美国 GDP 报告，英国 CPI 通胀下降

五月 25, 2023 06:12

今年第一季度美国 GDP 初步报告将是本周余下时间发布的最重要的数据之一。

在英国，CPI 通胀报告显示 4 月份总体通胀率大幅下降，同比降至 8.7%。不过，该数字仍高于经济学家预期的 8.2%。

新西兰储备银行 (RBNZ) 一如预期将借贷成本上调 25 个基点。新西兰联储董事会在会后公告中强调，“在可预见的未来，OCR 需要保持在限制性水平，以确保消费者价格通胀回到 1-3% 的年度目标范围，同时支持最大程度的可持续就业 ”

美国 2023 年第一季度 GDP 初步报告

美国经济分析局 (BEA) 预计将公布 2023 年第一季度国内生产总值增长初步数据。经济学家预测，美国 GDP 的季度增长率或将达到 1.1%。如果得到确认，该数字将与 2022 年第四季度的数字相符。

美联储理事会将考虑 GDP 数据，因为央行的政策制定者试图通过收紧货币政策来应对通胀。美国全国商业经济协会 (NABE) 发布的一份报告显示，今年的预期 GDP 增长率为 0.4%，低于 2022 年的 0.9%。NABE 报告指出：“利率预计会下降，通货膨胀是预计 2024 年将放缓，而就业增长预计将放缓，失业率将上升。”

东京 CPI 通胀 5 月报告

日本统计局将于周五上午公布 5 月份东京 CPI 通胀报告。市场分析师预计东京 CPI 通胀年率将上升至 3.9%。4 月份，CPI 数据为 3.5%。路透社调查的分析师预计，被视为全国趋势领先指标的东京核心消费者通胀 5 月份将达到 3.3%。

本月早些时候，全国核心 CPI 通胀年率达到 3.4%。该数据令市场对日本央行今年将推出大规模刺激措施的预期有所改观。法国巴黎银行的经济学家指出，“日本央行可能别无选择，只能上调 7 月份的通胀预测。随着通胀预期升高，政策调整的可能性可能会增加。”

英国 4 月零售销售

在英国，国家统计局 (ONS) 将发布其 4 月份零售销售报告。经济学家表示，4 月份零售额同比下降 2.8%。高昂的生活成本似乎对零售销售造成了影响，因为英国家庭预算受到高通胀的影响，而英国央行 (BoE) 加息并没有使消费者的处境好转。

零售经济学的一份报告表明：“整个零售业的消费意向正与以前在大流行期间错过的领域的消费优先权相碰撞，包括即将到来的暑假。这意味着在消费时表现出更大程度的谨慎。希望以低价购买必需品的购物者正在转向折扣店以降低每周食品店的成本。”

美国耐用品订单四月报告

4 月份的耐用品订单报告是美国本周发布的最后一份重要数据。市场分析师表示，尽管人口普查局 3 月份的订单显著增长 3.2%，但 4 月份的订单按月下降了 1.1%。美国人口普查局发布的耐用品订单衡量制造商收到的耐用品订单成本，即计划使用三年或更长时间的商品，例如汽车和电器。

在总部位于华盛顿的布鲁金斯学会发布的一篇论文中，美联储前主席 Ben Bernanke 和 2008 年至 2015 年担任国际货币基金组织首席经济学家的 Olivier Blanchard 表示，从 2021 年开始的通胀飙升主要是由能源市场和汽车和其他耐用品的短缺。

交易外汇和差价合约 24/5 全天候访问超过 40 种货币对差价合约 开始交易

本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。