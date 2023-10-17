关注美国零售销售和中国 GDP 数据

十月 18, 2023 06:45

在市场分析师关注中东地缘政治事态发展的同时，美国零售销售报告以及英国和加拿大的通胀数据有望提供有关严格货币政策对这些经济体影响的线索。

周二上午，亚洲股市上涨，投资者期待明天公布的中国第三季度 GDP 增长报告。

新西兰今年第三季度的消费者物价指数 (CPI) 同比上涨 5.6%，创下两年来的新低。因此，新西兰元下跌 0.44%，交易者认为新西兰储备银行 (RBNZ) 可能不会在 11 月份提高借贷成本。

美国 9 月零售销售

美国人口普查局将于今天晚些时候公布美国零售销售数据。经济学家预计该报告显示 9 月份月度增长率为 0.2%，预期数字低于 8 月份。市场分析人士认为，由于借贷成本高企和物价上涨似乎给消费者的预算造成了压力，消费者支出在过去几个月中大幅下降。

本月早些时候，Adobe Analytics 表示，由于零售商试图通过对许多产品提供大幅折扣来吸引消费者消费，预计节日期间的在线销售额将按年率增长 4.8%。

加拿大 CPI 通胀报告

周三，加拿大央行 (BoC) 和加拿大统计局将发布 9 月份通胀数据。经济学家估计 9 月份总体通胀率持平，预计同比增长率为 4%。

加拿大央行行长 Tiff Macklem 在最近出席国际货币基金组织 (IMF) 会议的记者中表示，在定于 10 月 25 日宣布货币政策之前，加拿大央行将“考虑”由于长期债券收益率上升而导致的金融状况趋紧。加拿大央行行长重申，加拿大经济并未走向衰退。

2023 年第三季度中国 GDP 增长

周三早些时候，国家统计局将发布第三季度 GDP 报告。一些经济学家认为，中国经济年增长率为 4.4%，低于第二季度的 6.3%，但季度增长率为 1.0%，略高于上一季度。

进出口继续下滑，尽管银行贷款增加，但分析师仍观察到通货紧缩压力。路透社报道指出，“今年经济将增长 5.0%，与 9 月份的调查和中国政府自己的目标一致，但低于 7 月份民意调查中预测的 5.5%。预计 2024 年增长率将放缓至 4.5%。”

英国 CPI 通胀报告

英国经济学家预计该国通胀数据将于周三上午公布。市场分析师预测 9 月份总体通胀率将达到 6.5%。

英国央行首席经济学家 Huw Pill 表示，货币政策委员会 (MPC) 可能不得不进一步收紧货币政策，以实现 2% 的通胀目标。

“我们仍有一些工作要做，以回到 2% 的目标。我们可能还有一些工作要做，以确保当我们回到 2% 时，我们会以一种可持续的方式做到这一点，”他补充道，总体通胀率的下降并不足以让英国央行说工作已经完成。

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