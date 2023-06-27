关注美国耐用品订单报告

六月 28, 2023 05:06

美国耐用品订单、加拿大和澳大利亚通胀报告将是今天和明天发布的最重要的数据。市场分析师表示，耐用品订单的悲观表现可能会影响美元兑竞争对手的价值。

国际货币基金组织 (IMF) 上午早些时候发布的一份报告称，企业利润的增长几乎占过去两年欧洲通胀增幅的一半。在英国，彭博经济分析师表示，英国央行 (BoE) 加息可能会导致经济在 2023 年底陷入衰退。

据 CNBC 报道，中国国务院总理李强表示，中国仍有望实现 5% 左右的年度增长目标，并补充称第二季度的增长预计将快于第一季度。

5 月份美国耐用品订单可能大幅下滑

周二，美国人口普查局将发布 5 月份耐用品订单报告。市场分析人士预计，订单将下滑 1%，与 4 月份的 1.1% 的激增形成对比。耐用品订单报告衡量可持续三年以上的商品订单的增加或减少。

耐用品订单数据被认为是经济健康状况的重要指标。值得注意的是，ISM 制造业指数已连续七个月收缩。经济学家表示，经济不确定性和高通胀数字导致资本支出需求下降。

加拿大 5 月 CPI 通胀率将下降？

加拿大央行和加拿大统计局将于周二公布通胀数据。经济学家预测，加拿大统计局 5 月份的总体通胀率按年率计算将为 3.4%，低于 4 月份的 4.4%。来自加拿大央行和加拿大统计局的两份关于核心 CPI 数据的月度报告预计将上涨 0.5%。

尽管加拿大央行是首批发誓要在春季重新评估其策略的央行之一，但加拿大央行上个月决定通过加息恢复货币紧缩政策。蒙特利尔银行 (BMO) 分析师表示，通胀下降将是个好消息，但并不能消除加拿大央行的担忧。因此，他们建议可能会再次加息。加拿大央行董事会将于 7 月 12 日宣布利率决定。

澳大利亚月度 CPI 报告

周三上午，澳大利亚统计局 (ABS) 将发布 5 月份 CPI 通胀月度报告。经济学家预计总体通胀率环比将达到 0.2%，这意味着年度总体通胀率从 6.8% 降至 6.3%。

ING 分析师在一份报告中评论澳大利亚通胀和澳大利亚储备银行 (RBA) 政策时写道，“根据澳大利亚储备银行 (RBA) 6 月份会议记录的指导，加息的决定是一个非常微妙的平衡，通胀的改善表明 7 月份很可能为银行提供暂停的机会。”

Ifo：德国商业士气连续第二个月下降

Ifo研究所的商业景气指数从 5 月份的 91.5 降至 6 月份的 88.5，跌幅超出预期。路透社对分析师进行的民意调查此前预测该指数将跌至 90.7。Ifo 负责人在评论这项调查时表示，“德国经济的情绪明显阴云密布”，而该德国研究所的其他分析师则指出，高利率正在抑制需求，该行业的出口预期大幅下降。

德国央行最新月度报告预测，随着 GDP 在 10-12 月和 1-3 月收缩后在第二季度“小幅上升”，经济衰退将很快结束。德国央行预计德国经济将萎缩 0.3%，随后2024年小幅复苏 1.2%，2025 年小幅复苏 1.3%。

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