美国和英国 GDP 报告：将显示什么？

六月 29, 2023 06:33

美国和英国的 GDP 报告将成为本周剩余时间财经新闻的焦点。央行政策制定者在调整货币政策时会考虑此类报告。

欧洲央行 (ECB) 首席经济学家 Philip Lane 表示，“我们将经历一段持续的时期，利率需要保持限制性，以确保我们不会出现任何新的冲击，使我们远离 2%，并且限制性的持久性是 很重要。”在评论降息的可能性时，Lane 指出，他预计未来几年不会快速降息。

美国 2023 年第一季度 GDP 报告

根据市场分析师的预测，美国经济预计今年第一季度按年率计算将增长 1.3%。经济学家们将等待周四美国经济分析局 (BEA) 的报告确认这一数字，但受利率上升、通胀和相当强劲的劳动力市场等因素影响，美国经济正在艰难寻找出路。

汇丰银行分析师在一份报告中写道，“美国将在第四季度进入低迷，随后是“经济收缩之年，欧洲将在 2024 年陷入衰退”。

相反，美国银行分析师似乎承认经济的弹性，促使他们预计美国 GDP 将大幅上调。正如他们在报告中所建议的那样，在住宅和非住宅建筑支出的推动下，第二季度 GDP 的第三次预测预计将按季度、季节性调整后的年率大幅上修至 1.8%。

英国 2023 年第一季度 GDP 报告

英国国家统计局 (ONS) 将发布2023年第一季度 GDP 报告。市场分析师预计，英国经济按季度增长 0.1%。经济学家预计年增长率为 0.2%。

富国银行分析师在一份报告中写道：“随着英国央行准备进一步大幅加息，我们预计英国经济到 2023 年底将面临新的压力，经济增长要么停滞，甚至萎缩。”

与富国银行的预测相反，经济观察站的经济学家表示，“我们对第二季度增长 0.1% 的最新预测与 2023 年 GDP 增长将保持接近于零的观点一致。”

欧元区 5 月失业率不变？

欧盟统计局将发布五月份失业率报告。经济学家预测欧元区失业率维持在 6.5% 不变。EY 的一份报告称，“欧元区于 2023 年第一季度正式进入衰退，虽然预计衰退将非常浅且短暂，但欧洲市场继续面临高通胀和前所未有的利率上升。”

6 月 23 日发表的一份路透社报告称，“经济活动疲软，欧洲央行显然未能实现其紧缩政策的目标，即仅足以遏制价格压力而不会将欧元区推入衰退。另一个问题是，经济衰退通常会推高失业率，使银行的工作变得更容易。但企业似乎在囤积劳动力，他们清楚地记得大流行后重新雇用工人是多么困难，并且给欧洲央行带来了很少的缓解。”

6 月东京 CPI 上涨？

日本统计局将于周四发布 6 月份东京 CPI 通胀报告。分析师预测年率通胀率为 3.8%，较 5 月份的 3.2% 大幅上升。不包括生鲜食品但包括能源项目的全国核心消费者价格指数 (CPI) 5 月份同比上涨 3.2%，较 4 月份的 3.4% 有所放缓，但超出了市场预测的 3.1% 的上涨。

该数字远高于日本央行 2% 的通胀目标。穆迪分析公司的经济学家指出，“尽管价格压力正在扩大，但通胀仍然主要由供应驱动。由于经济仍比大流行前小，政策调整仍有一段路要走。”

澳大利亚 5 月零售销售

澳大利亚统计局 (ABS) 将于周四上午公布零售销售数据。市场分析师表示，5 月份零售销售环比增长 0.1%，与 4 月份持平的零增长相比，涨幅较小。一些分析师表示，去年一些澳大利亚零售商的销售额下降了 20-30%。

澳大利亚储备银行 (RBA) 董事会将于下周举行会议，预计将维持利率不变。如果确实如此，这将是澳大利亚央行在当前加息周期中第二次暂停，该行在过去 13 个月内将官方现金利率提高了 4%。

您对宏观经济新闻交易感兴趣吗？通过我们的免费网络研讨会了解此方法如何发挥作用。与专家交易者会面并互动。观看实时交易并从中学习。

免费交易网络研讨会 收听由我们的交易专家主持的现场网络研讨会 免费注册

本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。