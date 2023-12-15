2024 年第三季度财报业绩后交易 CrowdStrike Holdings

十二月 16, 2023 01:04

CrowdStrike Holdings是一家网络安全公司，于 2019 年上市。它提供网络攻击响应服务和云安全服务，曾参与调查民主党全国委员会网络攻击事件。随着网络攻击的不断增加，网络安全股票备受关注。

了解有关 CrowdStrike Holdings 第三季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： CrowdStrike Holdings Inc Invest.MT5 账户 CRWD 日期： 2023 年 12 月 13 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 250.00 美元 目标水平： 280.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

CrowdStrike Holdings 2024 年第三季度财报业绩

以下是 CrowdStrike Holdings 最新第三财季收益报告的一些主要亮点：

每股收益为 82 美分，去年同期为 40 美分，超出分析师预期

第三季度收入增长 35% 至 7.86 亿美元，超出分析师预期

订阅销售额增长 34% 至 7.335 亿美元

全年每股收益预测从 2.80 美元上调至 2.84 美元，从 2.95 美元至 2.96 美元

全年收入预测从 30.3 亿美元上调至 30.5 亿美元

CrowdStrike 的盈利超过了分析师对大多数指标的预期，第三财季盈利和收入不断增长，全年盈利和收入预测也上调。对于 CrowdStrike，华尔街分析师喜欢查看年度经常性收入 (ARR) 数据。这一指标显示了公司预计从客户那里获得的正常化年收入，是分析基于订阅模式的企业的常用指标。

第三季度，CrowdStrike 的 ARR 增长了 35%，达到 31.5 亿美元，是所有网络安全股票中的最高水平。CrowdStrike 在提供 "端点 "安全工具以检测笔记本电脑和其他设备上的恶意软件方面与微软展开竞争，但它正在构建自己的威胁检测网络安全平台，称为 XDR。

然而，网络安全股票面临的一大挑战是它们的声誉可能很快就会被毁掉。如果 CrowdStrikes 的一个客户被黑客攻击成功，那么其他客户可能会跳槽并转向新的网络安全提供商，从而导致其股价大幅下跌。因此，投资组合风险管理对于解决这一潜在问题至关重要。

CrowdStrike Holdings 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 CrowdStrike Holdings 股票预测进行的分析师调查，目前对该股的评级为 35 个买入、2 个持有、0 个卖出评级。CrowdStrike Holdings 股票预测的最高价格水平为 280.00 美元，最低目标价格为 191.00 美元。

CrowdStrike Holdings 股票预测的平均目标价为 237.83 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 12 月 12 日

CrowdStrike Holdings 股票价格的交易思路示例

CrowdStrike Holdings 股价的交易思路示例如下：

买入 250.00 美元左右的股票以考虑波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 280.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 CrowdStrike Holdings 股票： 如果达到目标 = 300.00 美元潜在利润 [(280.00 美元 - 250.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到网络安全股票的波动性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股 CrowdStrike Holdings 股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。 因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 CrowdStrike Holdings 股票

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在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。

资料来源：Admirals MetaTrader 5。CrowdStrike Holdings。每月。日期：2019 年 6 月至 2023 年 12 月，拍摄日期为 2023 年 12 月 12 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为 CrowdStrike Holdings 的股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

如果您认为 CrowdStrike Holdings 股价下跌的可能性较大，那么您还可以通过 Admirals 也提供的 CFD (差价合约) 交易账户进行空头交易。

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有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：