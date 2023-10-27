了解不确定时期的石油市场

十月 27, 2023 20:58

尽管全球正在向清洁能源过渡，但事实上，原油在我们的生活中仍然发挥着巨大的作用。它渗透到全球经济的方方面面，是世界上绝大多数商品和服务生产和分配的关键因素。

因此，石油价格的变化往往会对整个经济产生连锁反应。这在过去几年中尤为明显，因为高油价在推高全球通胀方面发挥了重要作用。因此，了解石油市场不仅对石油交易者很重要，而且还可以帮助观察者消化更广泛的经济中正在发生的事情。

是什么推动了石油价格？

与任何大宗商品一样，石油价格由全球市场的供需水平决定。然而，实际上，情况远比这要微妙得多。

石油价格并非完全由某一特定时间点的实际供需水平决定，而是往往由对供需可能发生的变化的投机所驱动。这意味着价格的变动往往先于实际事件的发生。

所有大宗商品都对地缘政治事件敏感，但石油尤其如此。正如我们在过去几年中所看到的那样，当地缘政治紧张局势加剧时，特别是当石油生产国参与其中时，石油价格可能会表现得相当不稳定。

除了地缘政治事件外，油价还可能对经济健康状况的变化做出反应。增长中的经济体往往比停滞或萎缩的经济体消耗更多的石油，这意味着在经济繁荣时期石油需求会增长。另一方面，在经济低迷时期，石油前景往往也会随之变化。

目前影响油价的因素是什么？

那么，目前是什么在影响油价呢？在以下部分中，我们将探讨石油交易者在当前环境下驾驭市场时应牢记的因素。

中东紧张局势

2022 年 2 月，我们看到了当石油生产国发生冲突时油价会发生什么变化。主要石油生产国俄罗斯入侵其邻国不到两周，布伦特原油价格上涨了 30% 以上。

不幸的是，本月初，我们目睹了这一严峻现象的重演，这次是在中东。

哈马斯袭击以色列后一周，市场重新开市，布伦特原油价格一日内飙升逾 4%。接下来的十天里，价格又上涨了5%。这些增长是由于担心冲突即将蔓延到供应世界大部分石油的地区的邻国而引发的。

然而，一连串的外交行动以及随后预期的以色列入侵的推迟似乎缓解了对该地区蔓延的担忧。然而，这种情况似乎远未得到解决，而且肯定是需要保持警惕的。

经济前景疲软

石油价格与经济健康之间的相关性相当容易理解。当全球经济增长时，对石油的需求往往会增加。当然，情况也往往相反，这是近几个月来打压油价的因素之一。

首先，作为世界第二大石油消费国的中国自疫情后重新开放经济以来，公布了一系列令人失望的经济数据。因此，预计中国经济增长今年将大幅放缓，明年甚至会进一步放缓。

最近，本周早些时候，石油市场受到欧元区和英国疲软商业活动数据的打击。欧盟最大的经济体德国已经陷入衰退，这一最新数据引发了人们的担忧，即作为石油需求主要来源的整个欧盟也可能陷入衰退。

更高的利率

尽管各国央行的加息周期似乎已接近尾声，但人们预计利率将在更长时间内保持较高水平。尽管利率上升与石油之间可能没有直接联系，但它可以间接增加油价的下行压力。

为了抑制高通胀，世界各国央行纷纷加息。然而，利率上升不仅会抑制通货膨胀，还会抑制经济增长，进而导致石油需求下降。

石油交易 - 了解当前的形势

与任何资产一样，重要的是要了解石油交易时涉及的风险，并制定仔细考虑的风险管理计划。大宗商品价格往往波动特别大，这会显著增加交易风险。

同样重要的是，要了解当前的环境，了解可能影响油价的地缘政治事件和经济公告。了解地缘政治事件和经济公告对油价的影响的一个好方法是使用经济日历，它可以让您跟踪重要的经济更新。

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