降息争论：美联储、欧洲央行和英国央行将如何反应？

一月 22, 2024 20:15

在过去的一年半里，利率引起了广泛关注，世界各国央行纷纷提高利率，以抵消通货膨胀对消费者预算和支出的影响。

由于提高借贷成本似乎能控制较大经济体的通胀压力，降息的讨论随之开始，一些经济学家认为，我们很可能会看到美国联邦储备委员会 (Fed)、欧洲央行 (ECB) 和英国央行 (BoE) 多次降息。

然而，显示美国、英国和欧元区经济韧性的数据似乎推翻了有关降息的预测。在本文中，您将有机会了解到与货币政策相关的最新信息。

美联储降息：抑制乐观情绪

市场预期与美国央行预计 2024 年采取的利率行动之间的差距使未来的资产价值受到质疑。一些分析师表示，美联储可能会在今年年底前降息 140-150 个基点。然而，美联储 12 月会议纪要暗示同期借贷成本可能降低 75 个基点。

美联储理事会在12月经济预测摘要中预计，到 2026 年底，基准利率将下调 250 个基点。一些经济学家指出，美联储的预测与市场预期之间的主要差异在于降息的步伐。

高盛 (GS) 首席执行官 David Solomon 在参加达沃斯第 54 届世界经济论坛年会时对 CNBC 记者表示，“市场显然已经提前进入了多次降息的状态。毫无疑问，我们在通胀方面取得了很大进展。”在评论与未来降息相关的市场乐观情绪时，Solomon 补充道：“我认为我很难看到市场对今年七次降息的看法。我确实认为今年有合理的降息和宽松的可能性。但这确实要取决于数据的表现。”

亚特兰大联储主席 Raphael Bostic 在亚特兰大商会发表讲话时表示，“基准是在第三季度的某个时候降息，但需要注意不要降息过早，否则会有价格螺旋式上升的风险”。美联储联邦公开市场委员会 (FOMC) 成员 Bostic 指出，降息可能会在 7 月之前发生，但前提是有“令人信服的证据”表明通胀放缓速度快于预期。

欧洲央行决策者推后降息预期

由于欧洲央行实施严格的货币政策，欧元区总体通胀有所下降，核心通胀更具弹性。通胀仍高于欧洲央行的目标，欧元区最大的经济体德国正在努力避免衰退。

路透社 1 月 18 日公布的一项民意调查显示，85 名经济学家中有 38 人预测 7 月份会降息。在同一项民意调查中，21 人预测 4 月份会降息，23 人认为 2024 年第三季度及以后货币政策不会发生变化。市场报告显示，分析师预计今年总共降息 150 个基点。

然而，欧洲央行管理委员会的一些成员反对市场参与者提出的“激进”宽松政策。例如，奥地利央行行长 Robert Holzmann 告诉 CNBC 记者：“我无法想象我们会谈论削减，因为我们不应该谈论它。最近几周我们看到的一切都指向相反的方向，所以我甚至可以预见今年根本不会减息。”

在达沃斯彭博大厦举行的一次讨论中，欧洲央行领导人 Christine Lagarde 被问及可能的降息，以及欧元区央行在过去几个月通胀下降的情况下如何应对新的经济状况。Lagarde 回答说，欧洲央行的借贷成本可能已经见顶，同时强调该行在做出决策时对经济数据的依赖。欧洲央行行长表示，“过于乐观的市场无助于欧洲央行对抗通胀。我们乐观地认为，2025 年通胀率有可能恢复到 2%，但要实现这一目标，还有很多工作要做。”

英国央行：进退两难

前几年，英国经济受到了创纪录的高通胀率的冲击，物价涨到了多年来从未见过的水平，给消费者的预算造成了压力。英国央行董事会采取的应对措施是提高利率以控制通胀，这使得试图偿还贷款的人们举步维艰。

严格的货币政策的实施降低了通胀数据，但平均收入数据继续增长。12 月，英国国家统计局 (ONS) 公布的数据显示，通胀率意外升至 4%，而市场分析师此前预期通胀率按年率计算将下降至 3.8%。

BNN 彭博社的一份报告表示，“根据与央行会议相关的掉期交易，货币市场目前倾向于英国央行四次降息 25 个基点，而 2024 年第五次降息的可能性仅为三分之一。”

摩根大通有关英国经济的一份报告显示，在通胀下降和软着陆相关乐观情绪的支撑下，英国央行可能会在今年 8 月开始大幅降息。摩根大通经济学家预测，到 2024 年底，降息总共将达到 75 个基点，并补充道，“即使是短暂的低于目标通胀的情况，也可能会给英国央行 (BoE) 今年开始降息带来额外压力 ”。

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