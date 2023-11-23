在黑色星期五之前交易亚马逊

十一月 23, 2023 21:08

今年以来，亚马逊股价一路高歌猛进，但在 2022 年股市表现不佳之后，亚马逊股价仍比历史高点低 20% 以上。随着通胀降温，我们进入了一个零售业历来趋于繁荣的时期，我们能对这家电子商务巨头的未来有何期待？

请继续阅读，了解更多有关亚马逊的信息以及分析师对该股的预测。

股票： Amazon Inc. Invest.MT5 账户交易品种： AMZN 日期： 2023 年 11 月 21 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 150.00 美元 目标水平： 175.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

为什么交易亚马逊？

上个月，亚马逊发布了第三季度业绩，大大超出了分析师的预期。以下是最新收益报告的一些要点：

收入为 1,431 亿美元，而预期为 1,415 亿美元，同比增长 12.6%。

每股收益 (EPS) 为 0.94 美元，预期为 0.58 美元，同比增长 235.7%。

营业收入从 25 亿美元飙升 343.1% 至 112 亿美元。

亚马逊网络服务 (AWS) 营业收入同比增长 29% 至 70 亿美元。

广告收入同比增长 26% 至 121 亿美元。

2022 年，亚马逊经历了艰难的一年，在高通胀和利率上升的影响下，股价减半，盈利大幅下滑。今年到目前为止，亚马逊三个季度的盈利均超出预期，股价也随之飙升。

而且，尽管亚马逊对第四季度收入范围的预测中点低于预期，但随着假期季的到来，情况似乎比去年同期要好得多。

美国是亚马逊的主要市场，据最新报告，在截至 2023 年 10 月的 12 个月内，美国的通货膨胀率为 3.2%。虽然这仍高于美联储 2% 的目标利率，但比一年前同期的 7.7% 低了很多。此外，市场预计美联储将在明年年底降息。

亚马逊是美国在线零售业的领头羊，在美国市场占有 37.6% 的市场份额，因此亚马逊应该能从潜在的消费增长中获益，我们通常预期伴随着通胀率下降和利率降低，消费也会随之增长。

我们不要忘记，亚马逊不仅仅是其传统的电子商务业务，而且在其最新业绩中，亚马逊的其他收入来源也有很多值得称赞的地方。

与利润率极低的亚马逊电子商务业务不同，AWS 的云计算业务相对来说是一棵摇钱树。尽管收入增长保持平稳在12%，但营业收入飙升29%，营业利润率达到30.3%，为2021年第一季度以来的最高水平。

此外，亚马逊的数字广告业务继续保持令人印象深刻的增长，收入飙升 26%。

然而，今年到目前为止，亚马逊股价已经上涨了 70% 以上，这不禁让人产生疑问，难道所有这些利好消息都已经计入股市了吗？分析师预计亚马逊股价将何去何从？

亚马逊股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对亚马逊股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 40 个买入、0 个持有和 0 个卖出评级。亚马逊股票预测的最高价格为 210.00 美元，最低目标价格为 145.00 美元。

亚马逊股票预测的平均目标价为 175.66 美元。

资料来源： TipRanks - 2023 年 11 月 21 日

亚马逊股票价格的交易思路示例

亚马逊股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 150.00 美元时买入，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 175.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 - 12 个月

如果您购买 10 股亚马逊股票： 如果达到目标 = 250.00 美元潜在利润 [(175.00 美元 - 150.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前甚至可能进一步下跌。 请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少以及所涉及的成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股亚马逊股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易佣金。

不过，最低交易费为 1 美元。因此，购买 10 股亚马逊股票总共只需 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买亚马逊股票

通过 Admirals，您可以购买包括亚马逊在内的 4,500 多家公司的股票，每股佣金仅为 0.02 美元，美股最低佣金仅为 1 美元。

在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户上的“投资”以打开网络平台。 在搜索中搜索亚马逊股票，然后单击交易品种打开价格图表 点击“创建新订单”，输入您想要购买的股票数量，然后点击“购买”将您的订单发送到市场。

图示：Admirals MetaTrader WebTrader – 亚马逊 H1 图表。 拍摄日期：2023 年 11 月 21 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为亚马逊股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价上涨和下跌中获利。

有关分析材料的信息：

给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：