在 Ernie 聊天机器人和AI应用程序发布上交易百度

九月 08, 2023 01:40

百度新推出的类似 ChatGPT 的 Ernie 聊天机器人获得了公众的认可，并在中国苹果应用商店中排名第一。来自中国政府的绿灯显示了对人工智能的宽松态度，并允许百度推出一系列人工智能应用。

了解有关百度股价以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Baidu Inc ADR Invest.MT5 账户交易品种： BIDU 日期： 2023 年 9 月 5 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 155.00 美元 目标水平： 222.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

百度的新 Ernie 聊天机器人和人工智能应用程序

自百度 Ernie 聊天机器人获批上市以来，它已推出了一系列 10 款新的人工智能应用。Ernie 聊天机器人最初于 3 月 16 日推出，但仅面向其开发者和 150 万会员候补名单。此后，中国最高领导人表示需要发展国内人工智能技术，并批准聊天机器人供公众使用。

8 月 15 日，中国人工智能服务监管条例正式生效。在最新的财报电话会议上，百度首席执行官李彦宏表示，新规则更“有利于创新而不是监管”。此后，中国企业纷纷热衷于开发和发布生成式人工智能产品。

到目前为止，已有超过 600 万用户使用了百度的人工智能工具，这些工具位于其类似 Google Drive 的云产品中，凸显了其人工智能产品强大的用户基础。百度发布的一些生成式人工智能产品可以协助管理交通、煤矿物流、金融研究和文字处理。

虽然人工智能的概念是一种日益增长的趋势，但很难量化它将产生多大的货币影响。自从百度推出聊天机器人和应用程序以来，阿里巴巴等其他中国公司也强调了该领域的竞争有多激烈。

此外，另一个担忧是，虽然中国政府现在采取了更加支持人工智能的立场，但这种情况在未来很容易改变，因为在过去，中国政府一直在迅速修改法规。这就是为什么在美国上市的中国股票往往比国内蓝筹股波动性更大的原因。

百度股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对百度股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 12 个买入、2 个持有和 0 个卖出评级。百度股票预测的最高价格水平为 222.00 美元，最低目标价格为 140.00 美元。

百度股票预测的平均目标价为 185.07 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 9 月 5 日

百度股价的交易思路示例

百度股价的交易思路示例如下：

在股价突破上个月高点 155.00 美元时买入，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 222.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买10股百度股票：

如果达到目标 = $670.00 潜在利润 [($222.00 - $155.00) * 10 股]。

请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到中国股市的波动性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股百度股票将产生 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。百度。每月。日期：2014 年 1 月至 2023 年 9 月，拍摄于 2023 年 9 月 5 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为百度股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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有关分析材料的信息：

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