第四季度业绩后的 Intuit 交易

九月 02, 2023 00:36

Intuit 是一家美国软件公司，专门从事 TurboTax、QuickBooks、Mint、Credit Karma 等财务软件的开发，有超过 1 亿人在使用这些软件。

了解有关 Intuit 第四季度业绩、管理团队今年的前瞻性指引以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Intuit Inc Invest.MT5 账户交易品种： INTU 日期： 2023 年 8 月 28 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 522.00 美元 目标水平： 615.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

Intuit 2023 年第四季度财报业绩

以下是 Intuit 最新第四财季收益报告的一些主要亮点：

第四季度每股收益为 1.65 美元，预期为 1.44 美元

收入为 27.1 亿美元，去年同期为 24.1 亿美元

收入同比增长 12%

2024 财年盈利预测为 16.17 美元至 16.47 美元，预期为 15.96 美元

2024 财年收入预测为 158.90 亿美元至 161.05 亿美元，预期为 159.7 亿美元

Intuit 上一财年第四季度的收入和每股收益均超出了分析师的预期。这已是 Intuit 的每股收益连续第四个季度超出华尔街预期。

首席执行官 Sasan Goodarze 表示，该公司成为“全球人工智能驱动的专家平台”的计划在上一财年结束时势头强劲。现在的问题是这种增长能否持续下去。

2024 年全年指引超出了分析师预期，但投资者希望看到 Intuit 每种产品的稳定趋势。受各行业宏观经济因素影响，Credit Karma 部门收入同比下降 11%。

由于 Intuit 为企业提供一系列会计和税务软件产品，经济的健康状况会影响其业绩，从而影响其股价。研究经济环境也很重要，因为经济放缓将影响商业活动，从而可能导致 Intuit 提供的商业相关产品减少。

Intuit 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Intuit 股票预测进行调查的分析师显示，目前对该股的评级为 21 个买入、3 个持有、0 个卖出评级。Intuit 股票预测的最高价格水平为 615.00 美元，最低目标价格为 495.00 美元。

Intuit 股票预测的平均目标价为 557.71 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 8 月 28 日

Intuit 股票价格的交易理念示例

Intuit 股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 522.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 615.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Intuit 股票： 如果达到目标 = $930.00 潜在利润 [($615.00 - $522.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到金融软件股票对商业周期的敏感性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股 Intuit 股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 Intuit 股票

通过 Admirals，您可以购买 Intuit 等公司的股票，每股佣金低至 0.02 美元，美国股票的最低佣金低至 1 美元。

在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。

资料来源：Admirals MetaTrader 5。Intuit。每月图表。日期：2015 年 10 月至 2023 年 8 月，拍摄于 2023 年 8 月 28 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为 Intuit 股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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