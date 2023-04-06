第一季度业绩后交易 Meta

四月 07, 2023 03:18

Meta Platforms 是 2023 年第一季度表现最好的 FAANG 股票。FAANG 是科技股 Facebook (现为 Meta)、苹果、亚马逊、Netflix 和谷歌 (现为 Alphabet) 的首字母缩写，由 CNBC 的 “Mad Money”主持人 Jim Cramer 创造。他现在将首字母缩写词更新为 MAMAA，以代表最大的科技股：微软、Alphabet、Meta、亚马逊和苹果。

Meta 的股价从 2021 年 7 月的历史高点下跌超过 75% 至 2022 年 10 月的多年低点。然而，在 2023 年第一季度，股价收盘上涨 76%。详细了解导致这种出色表现的原因，以及分析师是否认为还会有更多的上升或下降空间。

股票： Meta Platforms Inc Invest.MT5 账户交易品种： META 日期： 2023 年 4 月 4 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 218.00 美元 目标水平： 307.00 美元 Invest.MT5 账户 最大 5% 风险： 高

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第一季度业绩后交易 Meta 股票

Meta 股价在 2023 年第一季度上涨了 76%，远高于 FAANG 股票中表现第二好的苹果股票，后者上涨了约 26%。这是 Meta 股票在 2022 年面临的熊市崩溃的巨大转变。

其股价上涨有几个原因。Meta 与大多数其他科技巨头一起宣布了一波裁员潮。超过 21,000 名员工将分两个阶段失业。尽管这很遗憾，但对股东来说，这往往是一个利好，因为任何节省的资金都可以进入增长或底线。

在过去的几年里，Meta 在社交平台领域输给了 TikTok。然而，TikTok 现在正面临美国和英国立法者的审查，对其长期未来表示怀疑。投资者认为这是 Meta 的 Facebook 的潜力 - 最初的社交平台之一。

在其最新的第四季度收益报告中，Meta 未达到分析师的预期，但确实宣布了 400 亿美元的股票回购。这是一种回馈股东的形式，公司回购自己的股票以减少公开市场上的股票数量，从而增加剩余股票的价值。

首席执行官马克扎克伯格表示，2023 年是“效率年”，帮助该股在财报发布后飙升超过 18%。然而，担忧仍然存在。由于苹果为其 iPhone 制定了新的隐私政策，Meta 去年损失了大约 100 亿美元的广告收入。虽然 Meta 现在正在使用 AI 更好地定位广告用户，但它是否可以弥补已经失去的不足还有待观察。

另一个令人担忧的问题是烧钱的 Metaverse 项目，该项目去年亏损 137 亿美元，前年亏损 102 亿美元。投资者可能希望更多地转向人工智能 (AI)，这帮助 Nividia 等股票仅在第一季度就飙升了 90%。

关于 Meta 的许多好消息可能已经反映在股票中，但如果它能够履行对股东的承诺，这种趋势仍有机会继续下去。

Meta 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Meta 股票预测的分析师调查，目前该股有 38 个买入、7 个持有和 3 个卖出评级。Meta 股票预测的最高价格水平为 307.00 美元，最低目标价格为 110.00 美元。

Meta 股票预测的平均目标价为 231.38 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 4 月 4 日

Meta 股票价格的示例交易理念

Meta 股价的示例交易思路如下：

在突破 218.00 美元时买入股票，以考虑当前的波动性。

目标价略低于分析师的最高目标价 307.00。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Meta 股票： 如果达到目标 = 890.00 美元的潜在利润 (307.00 美元 - 218.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到 Meta 的股价已经上涨了多远。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5 Web Trader 。Meta (以前的 FB)。每月图表。日期：2012 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 4 日，拍摄于 2023 年 4 月 4 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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