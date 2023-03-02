如何交易 Nvidia 第四季度收益

三月 03, 2023 04:39

Nvidia (英伟达) 发布了最新的第四财季收益报告。投资者热衷于了解 ChatGPT 等人工智能 (AI) 应用程序的芯片需求将如何影响收益。

在下方了解有关收益报告、分析师对该股的预测以及如何交易的更多信息。

股票： NVIDIA Invest.MT5 账户交易品种： NVDA 日期： 2023 年 3 月 1日 时间线： 1 - 6个月 进入水平： 241.00 美元 目标水平： 350.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

Nvidia 第四季度财报

以下是 Nvidia 最新的第四财季财报中的一些主要亮点：

每股收益 88 美分，预期为 81 美分

收入为 60.5 亿美元，而预期为 60 亿美元

收入从 76.4 亿美元下降 21% 至 60.5 亿美元

预计第一季度销售额增至 65 亿美元，高于预期

数据中心收入 (包括用于 AI 的 GPU) 每年增长 11% 至 36.2 亿美元

游戏收入如预期较去年同期下降46%

Nvidia 的每股收益和收入均超出市场预期，尽管同比有所下降。投资者主要关注这家芯片制造商如何利用人工智能的趋势。

Nvidia 人工智能芯片的收入包含在其数据中心业务收入中，该收入每年增长 11% 至 36.2 亿美元。Nvidia 的首席执行官黄仁勋解释说，AI 正处于一个转折点，它正在推动所有类型的企业使用 Nvidia 的芯片来生产和部署机器学习软件。

人工智能的增长导致 Nvidia 预测第一季度销售额约为 65 亿美元，高于分析师的预期。然而，人工智能仍然相对较新，企业可能需要一些时间才能充分利用它。还有竞争对手的初创公司，例如韩国的 Sapeon，他们正在开发新的 AI 芯片，使其成为一个快节奏和竞争激烈的行业。

一个担忧是 Nvidia 的游戏收入部门下降了 46%。从历史上看，Nvidia 一直是游戏设备的首选，也是其大部分收入的来源。由于大流行导致供过于求，收入下降导致客户对芯片的需求下降。该公司没有就这一收入流何时会再次回升提供任何指导。

另一个考虑因素是，该股今年迄今已上涨近 70%。对 Nvidia 人工智能产品的大部分预期可能已经反映在市场中。

Nvidia 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对 Nvidia 股票预测的分析师调查，目前该股有 25 个买入、6 个持有和 2 个卖出评级。Nvidia 股票预测的最高价格水平为 350.00 美元，最低目标价格为 175.00 美元。

Nvidia 股票预测的平均目标价为 256.39 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 3 月 1 日

Nvidia 股票价格的示例交易理念

Nvidia 股价的示例交易思路如下：

在股价突破盈利后高点 241.00 美元时买入。

目标价略低于分析师的最高目标价 350.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Nvidia 股票： 如果达到目标 = 1,090.00 美元的潜在利润 (350.00 美元 - 241.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，特别是考虑到该股去年以负数收盘。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

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