在人工智能超级计算机“Dojo”开发上交易特斯拉

九月 15, 2023 00:30

特斯拉是一只出了名的波动性股票，因为投资者争论它是一家科技公司还是一家汽车公司。然而，分析师现在正在关注马斯克对其新型人工智能超级计算机 Dojo 的数十亿美元投资，以及这可能会给特斯拉带来什么。

了解更多相关信息以及分析师对该股的预测。

股票： Tesla Motors Inc Invest.MT5 账户交易品种： TSLA 日期： 2023 年 9 月 12 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 275.00 美元 目标水平： 400.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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特斯拉的新人工智能超级计算机 Dojo

分析师和投资者都在消化摩根士丹利分析师 Adam Jonas 最近将特斯拉股价从“持平”上调至“增持”，并将目标价从 250 美元上调至 400 美元。这是近期最大的一次上调，如果正确的话，特斯拉的估值将达到 1.39 万亿美元。

其原因与特斯拉名为 Dojo 的新型人工智能超级计算机有关。Jonas 认为，让亚马逊蓬勃发展的先进技术也能让特斯拉在自动驾驶行业蓬勃发展，并让特斯拉的身价提升 6000 亿美元。

特斯拉计划在今年剩余时间内在 Dojo 上投入超过 10 亿美元，旨在处理视觉数据，为其汽车提供计算机视觉训练。然而，Jonas认为基于视觉的人工智能模型的应用也可以用于医疗保健、安全和其他领域。

不过，需要注意的是，Jonas 认为特斯拉增长的主要原因是特斯拉有能力将这项技术授权出去，而不是购买特斯拉车型的人数出现实际增长。这类极高的估值让人联想到科技股，而不是汽车股。

今年早些时候，特斯拉降低了部分电动汽车的价格以刺激需求。事实上，德意志银行分析师指出，特斯拉目前面临一些风险，计划在夏季关闭工厂，预计产量和交付量都会下降。

由于一些投资者将特斯拉视为科技股，该公司的估值有时可能非常离奇，而且这些股票的交易波动性往往比蓝筹股高得多，因此需要谨慎对待。

围绕特斯拉的意见不一，体现在对该股给予买入和持有评级的分析师数量相当，而对该股给予卖出评级的分析师为数不多，而且该股的最高和最低价格评级之间存在显著差异，如下所示。

特斯拉股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对特斯拉股票预测的调查显示，目前对该股有 12 个买入评级、12 个持有评级和 5 个卖出评级。特斯拉股票预测的最高价格水平为 400.00 美元，最低目标价格为 120.00 美元。

特斯拉股票预测的平均目标价为 272.50 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 9 月 12 日

特斯拉股票价格的交易思路示例

特斯拉股价的交易思路示例如下：

在突破 275.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 400.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股特斯拉股票： 如果达到目标 = $1,250.00 潜在利润 [($400.00 - $275.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，该股甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到分析师对该股的看法褒贬不一。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。特斯拉。每月。日期：2017 年 1 月至 2023 年 9 月，拍摄日期为 2023 年 9 月 12 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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