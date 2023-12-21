利用人工智能增长潜力交易 Alphabet

十二月 22, 2023 01:08

2023 年必将被人们铭记为人工智能 (AI) 之年。OpenAI 在 2022 年底推出 ChatGPT 后，引发了人们对该行业可能性的兴奋，并引发了世界顶级科技公司之间的军备竞赛。

谷歌母公司 Alphabet 是科技股中的佼佼者，有望从这一不断发展的行业中获益。而这并不是它未来发展的唯一机会。继续阅读，了解更多有关 Alphabet 的信息，以及分析师对该股 2024 年的预测。

股票： Alphabet Inc. (Google, Class A) Invest.MT5 账户交易品种： GOOG 日期： 2023 年 12 月 19 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 140.00 美元 目标水平： 153.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

为什么交易 Alphabet？

10 月底，Alphabet 发布了第三季度财报。虽然收入和盈利强劲增长并超出分析师预期，但其中一个业务部门未达到预期，令投资者感到失望。以下是第三季度报告的一些要点：

收入为 766.9 亿美元，高于预期的 759.8 亿美元，同比增长 11.0%。

每股收益 (EPS) 为 1.55 美元，预期为 1.45 美元，同比增长 46.2%。

营业收入从 171.4 亿美元增长 24.6% 至 213.4 亿美元。

广告收入增长 9.5%，从 544.8 亿美元增至 596.5 亿美元。

谷歌云收入增长 20.9%，从 69 亿美元增至 83.4 亿美元，但未达到预期。

让投资者失望的是谷歌云，营收低于预期超过 2000 万美元。在蓬勃发展的云计算市场中，谷歌云 11% 的市场份额明显低于亚马逊网络服务 (32%) 和微软 Azure (22%)。

尽管如此，尽管投资者可能对云收入未达到预期感到失望，但其同比继续强劲增长。此外，在经历了一系列亏损之后，该部门已连续三个季度实现盈利。

重要的是要记住，云市场仍然相对年轻，但增长迅速，尽管可能落后于竞争对手，但 11% 的市场份额肯定不是微不足道的。如果我们以 AWS 为例，这表明谷歌云有潜力在未来几年成为利润率相当高的业务。

但今年人工智能占据了所有头条新闻，并吸引了投资者和大型科技公司的关注。那么，Alphabet 在这一领域的前景如何呢？

当 OpenAI 于 2022 年 11 月推出 ChatGPT 时，其意外的成功迫使其他科技公司争先恐后地发布自己的 AI 产品作为回应。ChatGPT 推出几个月后，谷歌发布了自己的人工智能聊天机器人 Bard。

这次发布并没有取得巨大成功，聊天机器人在第一次演示中就犯了事实错误。不过，Alphabet 计划在 2024 年推出一种新的大型语言模型，名为 Gemini。

Alphabet 广泛的产品使其能够从人工智能技术的进步中受益。谷歌搜索、YouTube、谷歌云和 Android 及其各自的用户都可能从 Alphabet 对人工智能的巨额投资中受益。尽管如此，该行业的竞争已经很激烈，微软和亚马逊等其他科技巨头也加大了对自己人工智能产品的投资。

到 2023 年，Alphabet 股价已经上涨了 50% 以上。那么，分析师预计股价将走向何方？

Alphabet 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月 Alphabet 股票预测的调查显示，目前对该股的评级为 26 个买入、6 个持有和 0 个卖出评级。Alphabet 股票预测的最高价格为 180.00 美元，最低目标价格为 129.00 美元。

Alphabet 股票预测的平均目标价为 153.57 美元。

资料来源： TipRanks - 2023 年 12 月 19 日

Alphabet 股票价格的交易思路示例

Alphabet 股价的交易思路示例如下：

在突破 140.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 153.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 - 12 个月

如果您购买 20 股 Alphabet 股票： 如果达到目标 = $260.00 潜在利润 [($153.00 - $140.00) * 20 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前甚至可能进一步下跌。 请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少以及所涉及的成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 20 股 Alphabet 将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 20 股) 执行单边交易的佣金。

不过，最低交易费为 1 美元。因此，购买 20 股 Alphabet 股票总共只需 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 Alphabet 股票

通过 Admirals，您可以购买包括 Alphabet 在内的 4,500 多家公司的股票，每股佣金仅为 0.02 美元，美国股票的最低佣金仅为 1 美元。

在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户上的“投资”以打开网络平台。 在搜索中搜索 Alphabet 股票，然后单击交易品种打开价格图表 点击“创建新订单”，输入您想要购买的股票数量，然后点击“购买”将您的订单发送到市场。

图示：Admirals MetaTrader WebTrader – Alphabet Inc. H1 图表。 拍摄日期：2023 年 12 月 19 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价上涨和下跌中获利。

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给定的数据提供了有关 Admirals SC Ltd 网站上发布的所有分析、估计、预言、预测、市场评论、每周展望或其他类似评估或信息 (以下简称“分析”) 的附加信息。在做出任何投资决定之前，请密切注意以下事项：