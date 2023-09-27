在 Anthropic 人工智能云上交易亚马逊投资新闻

九月 27, 2023 19:31

全球最大的云计算运营商和零售巨头亚马逊宣布向旧金山人工智能初创公司 Anthropic 投资 40 亿美元。下面将详细介绍亚马逊在 ChatGPT 竞争对手中的少数股权，以及分析师对该股的预测。

股票： Amazon.com Inc Invest.MT5 账户交易品种： AMZN 日期： 2023 年 9 月 23 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 133.00 美元 目标水平： 230.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

亚马逊 40 亿美元 Anthropic 人工智能云投资

尽管亚马逊运营着全球最大的云网络 (AWS)，但在开发和部署人工智能技术方面，它比竞争对手要慢一些。现在，随着亚马逊计划向总部位于旧金山的人工智能初创公司 Anthropic 投资 40 亿美元，这种情况发生了变化。

Anthropic 由 OpenAI 前高管创立。作为交易的一部分，该初创公司最初将获得 12.5 亿美元，并可选择进一步获得 27.5 亿美元。重点是在亚马逊已购买的芯片上训练亚马逊的语言模型。

亚马逊首席执行官 Andy Jassy 解释说，亚马逊将获得 Anthropic 的人工智能技术，并计划将其构建到其云产品中。其中包括 AWS 的新产品 Amazon Bedrock 和 AWS Trainium，前者使公司能够构建生成式人工智能应用程序，后者是其人工智能训练芯片。

亚马逊商业是该公司增长最快的服务之一，但亚马逊将如何通过其服务利用人工智能实现盈利仍有待观察。虽然它可能会增加现有产品的体验，但投资者将想看看它是否会对亚马逊的利润产生影响。

投资者可能更关心亚马逊在其亚马逊 Prime 视频中加入有限广告的计划。由于这些用户已经付费订阅该服务，一些人担心在这一层引入广告可能会将流媒体发送到其他竞争对手，例如 Netflix、Apple TV+、Disney+ 等，这可能会对亚马逊的用户群产生负面影响，从而影响流媒体收入。

亚马逊股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对亚马逊股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 39 买入、1 持有、0 卖出。亚马逊股票预测的最高价格水平为 230.00 美元，最低目标价格为 140.00 美元。

亚马逊股票预测的平均目标价为 176.18 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 9 月 25 日

亚马逊股票价格的交易思路示例

亚马逊股价的交易思路示例如下：

在突破 133.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 230.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股亚马逊股票： 如果达到目标 = $970.00 潜在利润 [($230.00 - $133.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到人工智能相关股票的波动性。

一定要实行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。亚马逊。每月。日期：2016 年 1 月至 2023 年 9 月，拍摄日期为 2023 年 9 月 25 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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