第三季度业绩后交易 AMD

十一月 03, 2023 21:58

由于人工智能产业需求的增长，芯片股今年备受关注。新的收入来源是否会提高企业利润，还是现在下结论还为时过早？了解有关 AMD 最新收益报告、第三季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： Advanced Micro Devices Inc Invest.MT5 账户交易品种： AMD 日期： 2023 年 11 月 1 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 100.00 美元 目标水平： 155.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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AMD 2023 财年第三季度业绩

以下是 AMD 最新第三季度财报的一些主要亮点：

每股收益 70 美分，预期 68 美分

收入为 58 亿美元，预期为 57 亿美元

收入较去年同期增长 4%

游戏部门收入下降 8%

嵌入式产品部门收入下降 5%

客户端部门 (个人计算) 收入增长 42%

预计第四季度销售额为 61 亿美元，预期为 63.7 亿美元

2024 年数据中心 GPU 收入预测为 20 亿美元

AMD 的每股收益和营收都超出了分析师的预期。然而，在财报电话会议上，由于对第四季度销售额的预测低于预期，该公司股价出现下滑。AMD 预测销售额为 61 亿美元，而市场预期为 63.7 亿美元，但没有给出较低预测的原因。大多数部门的收入都有所下降，但客户部门的突出表现帮助提升了整体数字。

虽然喜忧参半的报告最初导致股价下跌，但在 AMD 宣布其新的 MI300 系列芯片的预测后，股价回升，该芯片将挑战 Nvidia 在人工智能领域的主导地位。AMD 相信，到 2024 年，仅这款芯片的销售额就可能超过 20 亿美元。AMD 的芯片用于训练和部署生成式人工智能模型。

其系列 AI 芯片的销售预测较高是因为他们现在已经准备好批量生产该芯片，而且 AMD 已经做出了购买承诺 - 尽管我们不知道 20 亿美元的预测中有多少是实际承诺。喜忧参半的报告导致一些分析师降低了 AMD 股价的目标价。

重要的是要考虑到，人工智能等关键词往往会引发更多关于股票的炒作，并可能导致其股价达到与公司基本面不符的水平。考虑到游戏和嵌入式部门收入数据的下降，一些分析师下调了股价预测 - 如果这种趋势持续下去，这将是令人担忧的趋势。

AMD 股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月 AMD 股票预测进行的调查显示，目前对该股的评级为 22 个买入、7 个持有、0 个卖出评级。AMD 股票预测的最高价格水平为 155.00 美元，最低目标价格为 95.00 美元。

AMD 股票预测的平均目标价为 131.29 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 11 月 1 日

AMD 股价的交易思路示例

AMD 股价的交易思路示例如下：

在股票回落至盈利后高点 100.00 美元时买入，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 155.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 AMD 股票： 如果达到目标 = $550.00 潜在利润 [($155.00 - $100.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到人工智能相关股票的较高波动性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买 AMD 股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。AMD。每月。日期：2016 年 1 月至 2023 年 11 月，拍摄日期为 2023 年 11 月 1 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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