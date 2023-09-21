在最新款 iPhone 需求强劲之际交易苹果

九月 21, 2023 20:08

上周，苹果公司在备受瞩目的年度发布会上发布了最新款 iPhone。虽然这款智能手机的最新更新可能让一些人印象深刻，但苹果的预订量显然出现了激增。强劲的需求能否帮助这家科技巨头重振股价？

了解更多相关信息以及分析师对该股的预测。

股票： Apple Inc Invest.MT5 账户交易品种： AAPL 日期： 2023 年 9 月 18 日 时间线： 6 - 12 个月 进入水平： 185.00 美元 目标水平： 208.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

最新 iPhone 似乎供不应求

这家全球最大的公司最近几周在股市上表现不佳，自8月初以来股价下跌了 9% 以上。

由于投资者对该公司旗舰产品的整体需求表示担忧，即使苹果公司在 9 月 12 日举行的备受瞩目的发布会上发布了最新的 iPhone 机型，也不足以扭转近期的低迷态势。

尽管如此，由于投资者对最新 iPhone 机型的需求似乎持乐观态度，苹果股价本周开局良好。预订量激增导致高端 iPhone 15 Pro Max 在一些市场的交货时间推迟了几周。

这种明显的强劲需求对该股来说是一个积极因素，可能会为该公司在今年最后一个季度带来良好的表现，而从历史上看，这是苹果最强劲的季度。尽管如此，一些分析师仍然对新款 iPhone 推动增长的能力持怀疑态度，抱怨缺乏改变游戏规则的更新以及最新型号没有有意义的价格上涨。

让我们仔细看看分析师对该股未来几个月的预测。

苹果股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对苹果股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 22 个买入、8 个持有、0 个卖出评级。苹果股票预测的最高价格水平为 240.00 美元，最低目标价格为 167.00 美元。

苹果股票预测的平均目标价为 208.10 美元。

资料来源： TipRanks - 2023 年 9 月 19 日

苹果股票价格的交易思路示例

苹果股价的交易思路示例如下：

在突破 185.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 208.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 6 – 12 个月

如果您购买 15 股苹果股票： 如果达到目标 = 345.00 美元潜在利润 [(208.00 美元 - 185.00 美元) * 15 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，该股甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到分析师对该股的看法褒贬不一。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买苹果股票

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在 Admirals 开设投资账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“投资”以打开 MetaTrader 网络终端。 在右上角的搜索窗口中搜索苹果股票即可查看价格图表。 点击屏幕底部的“创建新订单”，输入您想要购买的苹果股票数量，然后点击“购买”将您的订单发送到市场！

资料来源：Admirals MetaTrader WebTrader – Apple H1 图表。日期范围：2023 年 9 月 18 日。过去的表现并不是未来结果的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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