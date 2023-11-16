第四财季业绩后交易迪士尼

十一月 17, 2023 02:37

迪士尼最新公布的 2023 年第四季度财报是其首席执行官 Bob Iger 制定的新财务报告结构下的首份财报。该公司的盈利目前分为三个核心业务领域：娱乐、体验和体育。了解更多有关迪士尼第四季度财务业绩以及分析师对该股的预测的信息。

股票： The Walt Disney Co. Invest.MT5 账户交易品种： DIS 日期： 2023 年 11 月 14 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 92.00 美元 目标水平： 122.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

迪士尼 2023 年第四季度财报业绩

以下是迪士尼最新第四季度财报的一些主要亮点：

每股收益 82 美分，预期 70 美分

收入为 212.4 亿美元，预期为 213.3 亿美元

净利润从去年同期的 1.62 亿美元增至 2.64 亿美元

Disney+ 订阅者总数：1.502 亿，预期 1.4815 亿

上季度 Disney+ 新增订阅用户 700 万

迪士尼 ABC 网络的广告收入下降

额外增加 20 亿美元积极的成本削减措施

迪士尼的每股收益和 Disney+ 用户总数超出了华尔街的预期。当流媒体公司报告更多订户时，投资者往往会喜欢它，因为这意味着更多收入。然而，迪士尼不仅仅是一家流媒体公司，它在体验和体育领域还有其他资产。

总体而言，迪士尼公布的收入数据低于预期。由于政治广告收入减少，广告收入大幅下降，首席执行官 Bob Iger 表示，他们可能愿意出售电视资产。该消息传出后，该股大幅上涨，因为投资者更喜欢公司出售不良资产。

然而，一个主要问题是，收入下降是该公司连续第二年收入下降。这是迪士尼自 2018 年初以来首次出现收入连续下滑的情况。除其他因素外，迪士尼还宣布了另外 20 亿美元的成本削减措施，使总目标达到 75 亿美元，这是一笔不小的数目。

这凸显了迪士尼当前广泛的商业模式中存在的一些潜在问题，也是投资者应该考虑的问题。

迪士尼股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月迪士尼股票预测的分析师调查，目前对该股的评级为 18 个买入、6 个持有和 1 个卖出评级。迪士尼股票预测的最高价格水平为 122.00 美元，最低目标价格为 71.00 美元。

迪士尼股票预测的平均目标价为 106.86 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 11 月 14 日

迪士尼股票价格的交易思路示例

迪士尼股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 92.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 122.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股迪士尼股票： 如果达到目标 = 300.00 美元潜在利润 [(122.00 美元 - 92.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到迪士尼连续两次收入不及预期。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股迪士尼股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买迪士尼股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。迪士尼。每月。日期：2017 年 1 月至 2023 年 11 月，拍摄日期为 2023 年 11 月 14 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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