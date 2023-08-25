第二季度业绩后交易家得宝
家得宝 (Home Depot) 是一家美国跨国零售公司，专注于家居装修产品和服务。这包括建筑设备、工具、电器等的销售。
它是美国最大的家装零售商，在美国、加拿大和墨西哥经营着 2300 多家门店。
了解更多有关家得宝第二季度业绩以及分析师对该股的预测的信息。
|股票：
|The Home Depot
|Invest.MT5 账户交易品种：
|HD
|日期：
|2023 年 8 月 22 日
|时间线：
|1 - 6 个月
|进入水平：
|338.50 美元
|目标水平：
|384.00 美元
|Invest.MT5 账户头寸大小：
|最大 5%
|风险：
|高
- Invest.MT5 账户允许您从全球 15 家最大的证券交易所购买真实股票和股份。
所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。
家得宝 2023 年第二季度业绩
以下是家得宝最新第二季度收益报告的一些主要亮点：
- 每股收益 4.65 美元，预期 4.45 美元
- 收入为 499.2 亿美元，预期为 422.3 亿美元
- 销售额同比下降 2%，但好于预期的下降 3.9%
- 宣布 150 亿美元的股票回购
家得宝的盈利和收入均超过分析师预期，这是过去三个季度以来首次超过收入预期。不过，其销售额也同比下降了 2%。
首席财务官 Richard McPhail 表示，消费者在购买大件商品时持谨慎态度。其中大部分是在大流行期间生产的，现在利率上升导致消费者等待。
虽然数据显示消费者的典型支出有所下降，但购物交易数量却在上升。最重要的是，新冠大流行造成的供应链中断现已正常化。
令投资者担忧的是，房地产市场疲软、高通胀和利率上升导致的借贷成本上升等因素交织在一起。如果这些趋势继续下去，那么消费者可能会放弃在家得宝购买大件商品，从而影响公司的收入。
在财报电话会议上，管理团队强调了这种情况，并重申了今年较弱的预测。在分析与消费者相关的股票时，也值得研究宏观经济环境，因为这会对消费者的消费习惯和企业利润产生重大影响。
家得宝股票预测 - 分析师怎么说？
根据 TipRanks 对家得宝股票过去 3 个月预测的调查显示，目前对该股的评级为 15 个买入、8 个持有和 0 个卖出评级。家得宝股票预测的最高价格水平为 384.00 美元，最低目标价格为 276.00 美元。
家得宝股票预测的平均目标价为 342.48 美元。
家得宝股票价格的交易思路示例
家得宝股价的交易思路示例如下：
- 在股价突破盈利后高点 338.50 美元时买入，以考虑到波动性。
- 目标价略低于分析师最高目标价 384.00 美元。
- 将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。
- 时间线 = 1 – 6 个月
- 如果您购买 10 股家得宝股票：
- 如果达到目标 = 455.00 美元潜在利润 [(384.00 美元 - 338.50 美元) * 10 股]。
请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到消费类股对经济波动的敏感程度。
请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。
通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股家得宝股票将需要支付 0.20 美元 (0.02 美元 * 10 股) 执行单边交易的佣金。
最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！
如何通过 4 步购买家得宝股票
通过 Admirals，您可以购买家得宝等公司的股票，每股佣金低至 0.02 美元，美国股票的最低佣金低至 1 美元。
- 在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。
- 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。
- 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。
- 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。
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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。
如果您认为家得宝股价下跌的可能性较大，那么您还可以通过 Admirals 还提供的 CFD (差价合约) 交易账户进行空头交易。
Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票和股份的价格方向。
这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价上涨和下跌中获利。
有关分析材料的信息：
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