第三季度业绩后交易摩根大通

十月 18, 2023 20:48

美国财报季以摩根大通拉开帷幕。今年，随着硅谷银行在第一季度倒闭以及利率的不确定性以及这将如何影响银行的利润，银行一直成为人们关注的焦点。

了解更多有关摩根大通第三财季业绩以及分析师对该股的预测的信息。

股票： JP Morgan Chase & Co. Invest.MT5 账户交易品种： JPM 日期： 2023 年 10 月 16 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 153.25 美元 目标水平： 215.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

摩根大通 2023 年第三季度财报业绩

以下是 JP 最新第三季度财报的一些主要亮点。摩根大通：

每股收益 4.33 美元

收入 406.9 亿美元 vs 396.3 亿美元

利润较上年同期增长 35% 至 131.5 亿美元

信贷拨备 13.8 亿美元低于 23.9 亿美元

零售银行部门利润增长 36% 至 59 亿美元

企业和投资银行部门利润下降 12% 至 31 亿美元

从表面上看，摩根大通的收入、净利息收入和收益的增长超出了分析师的预期和他们自己的预测。好于预期的业绩很大程度上归功于利率上升和收购第一共和银行。当利率上升时，银行可以以更高的利率放贷，这有时可以提高利润。

然而，随着利率上升，借贷变得更加昂贵，这可能会导致企业并购活动放缓。这是因为许多合并涉及借钱来促进购买。投资银行和企业收入和利润的下降凸显了这一点。

摩根大通也受益于利率环境，逆势而上。由于利率上升，小型银行的净利息收入下降。然而，在财报电话会议上，首席执行官 Jamie Dimon 和首席财务官 Jeremy Barnum 确实强调了美国监管机构推动银行将资本水平提高到至少 1000 亿美元资产的不确定性，而摩根大通则需要另外 500 亿美元的资本。

未来利率走向的不确定性可能会开始打压摩根大通的股价。另一个担忧是全球宏观经济环境。 金融股可能会受到全球事件的严重影响。因此，跟踪全球宏观经济事件的市场情绪非常重要，因为这也会在公司基本面之外影响股价。

摩根大通股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 对过去 3 个月摩根大通股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 14 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。摩根大通股票预测的最高价格水平为 215.00 美元，最低目标价格为 150.00 美元。

摩根大通股票预测的平均目标价为 171.05 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 10 月 16 日

摩根大通股票价格的交易思路示例

摩根大通股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 153.25 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 215.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股摩根大通股票： 如果达到目标 = 617.50 美元潜在利润 [(215.00 美元 - 153.25 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到不确定的利率环境和当前的全球宏观经济事件。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买摩根大通股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。摩根大通。每月。日期：2016 年 1 月至 2023 年 10 月，拍摄日期为 2023 年 10 月 16 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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