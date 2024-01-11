修订季度指引后的 Lululemon 交易

一月 11, 2024 23:28

Lululemon Athletica 是一家加拿大裔美国运动服装零售商。该公司成立于 1998 年，于 2007 年 7 月首次公开募股 (IPO)，该公司曾入选《财富》杂志”成长最快公司”榜单。

每年年初，投资者都会关注服装零售商，因为这些公司会报告其假日季的销售情况。进一步了解 Lululemon 修订后的 2023 年第四季度业绩指引以及分析师对该股的预测。

股票： Lululemon Athletica Inc Invest.MT5 账户交易品种： LULU 日期： 2024 年 1 月 9 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 518.00 美元 目标水平： 610.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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Lululemon 修订指引

Lululemon 上调了 2023 财年第四季度的指引。目前预计收入在 31.7 亿美元至 31.9 亿美元之间。这高于此前 31.35 亿美元至 31.7 亿美元的指导值，较上年同期增长 14% 至 15%。

该零售商 2023 年第四财季的每股收益目前预计在 4.96 美元至 5.00 美元之间，高于其之前的指引和分析师的预期。修订后的指导性目标较高，表明 Lululemon 在假日季的表现令人印象深刻，首席财务官 Meghan Frank 表示他们对自己的表现感到满意。

2023 年，Lululemon 股价收涨逾 59%，创下历史新高。虽然更多分析师对该股给予买入评级，一些分析师建议持有，甚至有一位分析师建议卖出，但从下面分析师的预测可以看出，516.00 美元的历史最高价格水平位于平均价格目标附近。

一些分析师认为该股可能已经见顶，而另一些分析师则表示仍有增长空间。例如，9 月，Lululemon 宣布与 Peloton 达成为期五年的合作协议，后者将在店内销售其服装产品。一个关键的增长领域是国际扩张，因为国际收入仅占总收入的 16%。不过，该公司尚未宣布任何扩张计划，而且大多数已知的增长计划可能已被计入股价，这可能会限制其上涨潜力。

跟踪 Lululemon 2024 年的增长计划非常重要，因为这将直接影响投资者是否相信其股价可以释放更多价值。Lululemon 的下一次收益更新日期为 2024 年 3 月 26 日。

Lululemon 股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对 Lululemon 股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 22 个买入、4 个持有和 1 个卖出评级。Lululemon 股票预测的最高价格水平为 610.00 美元，最低目标价格为 408.00 美元。

Lululemon 股票预测的平均目标价为 518.00 美元。

资料来源： TipRanks ，2024 年 1 月 9 日

Lululemon 股价的交易思路示例

Lululemon 股价的交易思路示例如下：

在突破 518.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 610.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Lululemon 股票： 如果达到目标 = $920.00 潜在利润 [($610.00 - $518.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到 Lululemon 未来计划和投资的不确定性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Lululemon。每月。日期：2017 年 1 月至 2024 年 1 月，拍摄日期为 2024 年 1 月 9 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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