第二季度业绩后交易麦当劳

八月 03, 2023 06:12

麦当劳是世界上最大的快餐品牌。这导致经济学家创建了巨无霸指数，用作经济体购买力的指标。因此，投资者和分析师关注麦当劳的盈利情况，因为它也可以用来了解更多有关经济健康状况的信息。

了解有关麦当劳第二季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： McDonald's Corp. Invest.MT5 账户交易品种： MCD 日期： 2023 年 7 月 31 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 301. 00 美元 目标水平： 380.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

麦当劳 2023 年第二季度业绩

以下是麦当劳最新第二季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益为 3.17 美元，预期为 2.79 美元

收入为 65 亿美元，预期为 62.7 亿美元

净利润为 23.1 亿美元，高于上年同期的 11.9 亿美元

全球同店销售额增长 11.7%，高于预期的 9.2%

最大市场美国同店销售额增长 10.3%

麦当劳发布的收益报告在大多数指标上都超出了分析师的预期。在其最大的市场美国，同店销售额连续第四个季度增长。首席执行官 Chris Kempczinski 表示，大大部分销售额来自于其 "Grimace 生日餐 "优惠活动的营销努力。

在财报电话会议上，首席执行官还表示，他们看到收入低于100,000 美元和收入低于 45,000 美元的人群表现良好。较高的利率和较高的通胀率使更多的人在经济上开始注重成本。

随着英国和德国的增长，国际销售也表现强劲。法国的销售疲软主要是由于骚乱期间商店关闭。通胀上升的影响导致麦当劳门店的客流量增加。

然而，随着美国近期通胀数据显示出放缓迹象，投资者可能已经看到麦当劳未来增长潜力的上限。尽管今年以来该股股价有所上涨，但近几个月来却表现不佳。事实上，越来越多的分析师转向持有评级，这一事实凸显了不确定性，如下所示。

麦当劳的股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对麦当劳股票预测的分析师调查显示，目前对该股的评级为 19 个买入、6 个持有和 0 个卖出评级。麦当劳股票预测的最高价格水平为 383.00 美元，最低目标价格为 305.00 美元。

麦当劳股票预测的平均目标价为 330.68 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 7 月 31 日

麦当劳股价的交易思路示例

麦当劳股价的交易思路示例如下：

在突破 301.00 美元时买入该股票，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 380.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股麦当劳股票： 如果达到目标 = $790.00 潜在利润 [($380.00 - $301.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到近几个月来价格的挣扎。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买麦当劳股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。麦当劳。每月。日期：2018 年 11 月至 2023 年 7 月，拍摄日期为 2023 年 7 月 31 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为麦当劳的股价走势有何不同吗？

请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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