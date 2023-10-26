第三季度业绩后交易 Netflix

十月 26, 2023 20:42

投资者一直在热切等待对密码共享的打击和新的广告级订阅计划将如何影响 Netflix 的订阅人数和整体增长。详细了解 Netflix 第三季度业绩以及分析师对该股的预测。

股票： Netflix Inc Invest.MT5 账户交易品种： NFLX 日期： 2023 年 10 月 23 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 412.00 美元 目标水平： 600.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

Netflix 2023 年第三季度财报业绩

以下是 Netflix 最新第三季度财报的一些主要亮点：

每股收益为 3.73 美元，预期为 3.49 美元

收入为 85.4 亿美元，去年同期为 79.3 亿美元

净利润为 16.8 亿美元，去年同期为 14 亿美元

全球订阅用户新增 876 万，预期为 549 万

会员总数 2.4715 亿，去年同期为 2.4388 亿

广告计划会员数量季度增长 70%

Netflix 在大多数指标上都超出了分析师的预期。对于大多数科技公司来说，用户数量是最重要的，这也是赚取收入的有效途径。虽然一些分析师和投资者担心密码共享的打击会影响其用户数量，但这反而有助于提高用户数量。

上一季度全球新增订阅用户 876 万，远高于分析师预期的 549 万。该数字是自 2020 年第二季度以来最大的一个季度订户净增加量 (在 COVID-19 大流行期间增加了 1010 万订户)。

新的基于广告的订阅计划环比增长了 70%，但 Netflix 没有公布有多少订阅者正在使用该计划。不过，也有一些问题值得关注。Netflix 和电影电视制片人联盟的其他成员与好莱坞编剧达成协议，提高工资和福利，这将影响 Netflix 等制作公司的利润。

管理团队还宣布计划提高基本和高级服务的价格，而标准计划和广告层级定价将保持不变。这可能会使一些用户望而却步，因为在其他供应商处订购多项服务的成本开始增加。利率和借贷成本上升的影响也不容忽视，这可能会导致消费者减少某些订阅，从而影响公司的收入和股价。

Netflix 股票预测 - 分析师怎么说？

据 TipRanks 过去 3 个月对 Netflix 股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股的评级为 22 人买入、11 人持有、1 人卖出。Netflix 股票预测的最高价格水平为 600.00 美元，最低目标价格为 325.00 美元。

Netflix 股票预测的平均目标价为 459.47 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 10 月 23 日

Netflix 股票价格的交易思路示例

Netflix 股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 412.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 600.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Netflix 股票： 如果达到目标 = $1,880.00 潜在利润 [($600.00 - $412.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到 Netflix 订阅即将发生的价格变化以及未来加息的不确定性。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。Netflix。每月。日期：2016 年 1 月至 2023 年 10 月，拍摄日期为 2023 年 10 月 23 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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