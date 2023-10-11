第三季度业绩后交易百事可乐

十月 11, 2023 21:53

百事公司旗下拥有百事可乐、7 Up、佳得乐、桂格食品和零食、多力多滋等品牌。百事公司总部位于纽约，主要从事食品和饮料的生产、分销和营销。

了解有关百事可乐第三季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。

股票： PepsiCo Inc Invest.MT5 账户交易品种： PEP 日期： 2023 年 10 月 6 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 165.00 美元 目标水平： 225.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

百事公司 2023 年第三季度财报业绩

以下是百事公司最新第三季度收益报告的一些主要亮点：

每股收益为 2.25 美元，预期为 2.15 美元

收入为 234.5 亿美元，预期为 233.9 亿美元

第三季度净利润为 30.9 亿美元，高于去年同期的 27 亿美元

净销售额增长 6.7%，达到 234.5 亿美元

北美饮料销量下降 6%

百事公司公布了远好于预期的第三季度收益报告，超出了分析师对每股收益和收入的预测。该食品和饮料公司还上调了全年利润预期，这得益于向客户转嫁的价格上涨。

第三季度价格平均上涨约 11%，这有助于其集团收入略好于预期。然而，令人担忧的是，提价导致销售量下降了 6%。

数据强调，由于价格较高，更多人可能决定不购买某种商品。如果百事公司继续将更高的成本转嫁给消费者，可能会对其销量产生非常负面的影响，并可能开始影响其全年预测和盈利结果。

通胀上升对企业和消费者造成的挤压是一个值得关注的趋势。因此，跟踪宏观经济数据对于确定其如何影响经济的供需压力非常重要。

百事可乐股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对百事可乐股票预测进行的分析师调查，目前对该股有 11 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。百事公司股票预测的最高价格水平为 225.00 美元，最低目标价格为 170.00 美元。

百事公司股票预测的平均目标价为 197.27 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 10 月 10 日

百事可乐股票价格的交易思路示例

百事可乐股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 165.00 美元时买入，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 225.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股百事可乐股票： 如果达到目标 = 600.00 美元潜在利润 [(225.00 美元 - 165.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到百事可乐股价对消费者需求的敏感程度。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。这意味着购买 10 股百事公司股票将需要支付 0.20 美元（0.02 美元 * 10 股）执行单边交易的佣金。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买百事可乐股票

通过 Admirals，您可以以每股 0.02 美元的低佣金购买百事可乐等公司的股票，购买美国股票的最低佣金也只需 1 美元。

在 Admirals 开设账户以访问 Dashboard。 单击您的真实或模拟账户之一上的“交易”以打开网络平台。 在右上角的搜索窗口中搜索您的股票以查看实时价格图表。 单击屏幕底部的“创建新订单”以打开交易单。

资料来源：Admirals MetaTrader 5。百事公司。每月。日期：2016 年 1 月至 2023 年 10 月，拍摄日期为 2023 年 10 月 10 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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