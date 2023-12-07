2024 年第三季度财报业绩后交易 Salesforce
Salesforce 是一家基于云的软件公司，总部位于加利福尼亚州，在全球设有 110 个办事处。它为许多企业公司提供客户关系管理 (CRM) 软件。其产品包括Tableau、MuleSoft 和 Slack。
了解有关 Salesforce 第三季度业绩以及分析师对该股的预测的更多信息。
|股票：
|Salesforce Inc
|Invest.MT5 账户交易品种：
|CRM
|日期：
|2023 年 12 月 5 日
|时间线：
|1 - 6 个月
|进入水平：
|264.00 美元
|目标水平：
|345.00 美元
|Invest.MT5 账户头寸大小：
|最大 5%
|风险：
|高
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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。
Salesforce 2024 年第三季度财报业绩
以下是 Salesforce 最新第三财季收益报告的一些主要亮点：
- 每股收益 2.11 美元，预期为 2.06 美元
- 收入 87.2 亿美元，符合分析师预期
- 收入较去年同期增长 11%
- 第三季度向股东回购 19 亿美元股票
- 2024 年第四季度收入指引同比增长 10%，从 91.8 亿美元增至 92.3 亿美元
- 将 2024 年全年收入指引从 348 亿美元下调至 347.5 亿美元
Salesforce 公布的 2024 年第三季度业绩在大多数指标上都超出了分析师的预期。今年以来，该股股价已上涨近 90%，其表现已经超过了纳斯达克 100 指数，后者今年以来的涨幅约为 40%。Salesforce 的大部分收益和利润都归功于其年初对降低开支的重视。
今年 1 月，Salesforce 宣布计划裁员 10%，即 7000 名员工，并减少部分办公空间。联合首席执行官 Marc Benioff 表示，在大流行期间，公司在收入加速增长的同时雇佣了太多员工，但现在必须做出让一些员工离职的艰难决定。
尽管该公司提高了今年的收入指引，但其第三季度 11% 的收入增幅远低于通常 20% 的增幅。这与科技行业的放缓是一致的，因为企业因利率上升和通货膨胀而减少支出。尽管该股已经受益于成本削减措施带来的费用降低，但其中大部分可能已经被计入价格。
因此，投资者希望看到客户支出增加带来更高的增长率。如果这一点没有实现，可能会导致公司股价下跌，因此这是一个值得关注的重要趋势。
Salesforce 股票预测 - 分析师怎么说？
据 TipRanks 过去 3 个月对 Salesforce 股票预测进行的分析师调查显示，目前对该股有 26 个买入评级、12 个持有评级和 1 个卖出评级。Salesforce 股票预测的最高价格水平为 345.00 美元，最低目标价格为 159.00 美元。
Salesforce 股票预测的平均目标价为 275.00 美元。
Salesforce 股票价格的交易思路示例
Salesforce 股价的交易思路示例如下：
- 在股价突破盈利后高点 264.00 美元时买入，以考虑到波动性。
- 目标价略低于分析师最高目标价 345.00 美元。
- 将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。
- 时间线 = 1 – 6 个月
- 如果您购买 10 股 Salesforce 股票：
- 如果达到目标 = $810.00 潜在利润 [($345.00 - $264.00) * 10 股]。
请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到企业适应更高利率而支出放缓的不确定性。
请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。
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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！
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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。
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有关分析材料的信息：
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