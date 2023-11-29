第三财季业绩后交易沃尔玛

十一月 30, 2023 00:34

沃尔玛是全球最大的零售商，去年收入超过 5700 亿美元。全球第二大零售商是亚马逊，收入超过 2300 亿美元。因此，沃尔玛的业绩往往被视为消费者和经济健康状况的晴雨表。

了解更多有关沃尔玛第三财季业绩以及分析师对该股的预测的信息。

股票： Walmart Inc Invest.MT5 账户交易品种： WMT 日期： 2023 年 11 月 28 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 160.00 美元 目标水平： 210.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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沃尔玛 2023 财年第三季度业绩

以下是沃尔玛最新第三季度财报的一些主要亮点：

每股收益 1.53 美元，预期 1.52 美元

收入为 1,608 亿美元，预期为 1,597.2 亿美元

净利润高达 4.53 亿美元，而去年同期亏损 18 亿美元 (由于阿片类药物相关法律费用)

沃尔玛美国同店销售额增长 4.9%

客户交易量增长 3.4%

平均票价增长 1.5%

美国电子商务销售额增长 24%，全球增长 15%

从表面上看，沃尔玛公布了一些令人印象深刻的数字，在大多数领域都取得了增长，并且超出了分析师的预测。当时正值高通胀时期，许多零售商都在苦苦挣扎。在发布财报的前一天，沃尔玛股价达到了近 170 美元的历史最高点。

然而，到财报电话会议结束时，该股已下跌 8% 以上，收于 156.04 美元。虽然大多数技术分析师可能会把这归咎于在历史高位的一些获利回吐，但令投资者担忧的是沃尔玛对假期的前景。

该公司高管表示，由于利率上升和家庭储蓄下降，过去两个月的销售“不平衡”。该公司一半以上的销售额由非自由支配物品组成，例如食品和衣服等日常必需品。

该公司的家居用品和服装确实出现了小幅上涨，但沃尔玛首席财务官强调，大多数购物者都在等待黑色星期五等促销活动。这使得沃尔玛对消费者的态度比三个月前更加谨慎，让投资者对公司在假日季的前景感到担忧。

因此，即将到来的假期对于沃尔玛来说将是一次不小的考验。它是美国最大的杂货商，投资者希望这有助于推动销售并挽回其股价的部分跌幅。否则，股价可能会进一步下跌。

沃尔玛股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对过去 3 个月沃尔玛股票预测的分析师调查，目前对该股的评级为 25 个买入、5 个持有和 0 个卖出评级。沃尔玛股票预测的最高价格水平为 210.00 美元，最低目标价格为 163.00 美元。

沃尔玛股票预测的平均目标价为 180.79 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 11 月 28 日

沃尔玛股票价格的交易思路示例

沃尔玛股价的交易思路示例如下：

在股价回升至 160.00 美元抛售期间形成的缺口时买入该股票。

目标价略低于分析师最高目标价 210.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股沃尔玛股票： 如果达到目标 = 500.00 美元潜在利润 [(210.00 美元 - 160.00 美元) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能进一步下跌，特别是考虑到最近的财报电话会议后的急剧抛售。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。沃尔玛。每月。日期：2017 年 1 月至 2023 年 11 月，拍摄日期为 2023 年 11 月 14 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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