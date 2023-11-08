第四季度财报后交易星巴克

十一月 09, 2023 02:00

星巴克等非必需消费品股票经常被用作美国经济健康状况的指标。当经济健康且失业率较低时，消费者往往会在咖啡等非必需品上花费更多。当经济困难时，消费者往往会抑制此类购买。

了解更多有关星巴克第四季度财务业绩、管理团队对经济的看法以及分析师对该股的预测的信息。

股票： Starbucks Inc Invest.MT5 账户交易品种： SBUX 日期： 2023 年 11 月 7 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 104.00 美元 目标水平： 125.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您的损失可能会超过交易的风险。投资金额切勿超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受水平，或先在模拟账户上进行练习，以在投资前积累知识。

星巴克 2023 财年第四季度财报业绩

以下是星巴克最新第四季度财报的一些主要亮点：

每股收益 1.06 美元，预期 97 美分

收入为 93.7 亿美元，预期为 92.9 亿美元

季度净利润为 12.2 亿美元，高于上年同期的 8.783 亿美元

净销售额增长 11.4% 至 93.7 亿美元

同店销售额增长 8%，高于预期的 6.8%

星巴克在大多数指标上都超出了分析师的预期，盈利、收入、销售额和消费者流量都有所增长。管理团队强调，销售额的增长主要来自门店人流量的增加。

在星巴克的第二大市场 - 中国，顾客流量增长了 8%，但订单的平均价格却下降了 3%。这与去年形成了鲜明对比，当时由于中国的 Covid 限制，星巴克在中国的销售额下降了 16% 以上。

首席执行官 Laxman Narasimhan 将星巴克的成功很大程度上归功于一项新计划，该计划通过提高工资和工作时间以及更换旧设备来改善工作条件。该计划是为了“重振星巴克的合作伙伴文化”。

然而，虽然 Narasimhan 的生产力投资计划已开始取得成效，但其中大部分现在可能已经反映在股价中。现在的问题是，随着节假日的到来，人们将注意力集中在礼物而不是个人消费上，顾客流量是否会继续增加。

消费者可能还会面临进一步的痛苦，从而影响星巴克的收入。美联储已经表示，虽然目前可能维持利率不变，但未来仍有加息的空间。借贷成本上升对消费者造成了沉重打击，而首先要削减的就是咖啡等商品。

因此，了解宏观经济形势和央行政策非常重要，因为它们对消费者行为有很大影响。

星巴克股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对星巴克股票预测的调查显示，目前对该股的评级为 7 个买入、12 个持有和 0 个卖出评级。星巴克股票预测的最高价格水平为 125.00 美元，最低目标价格为 98.00 美元。

星巴克股票预测的平均目标价为 111.33 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 11 月 7 日

星巴克股价的交易思路示例

星巴克股价的交易思路示例如下：

在股价突破盈利后高点 104.00 美元时买入该股，以考虑到波动性。

目标价略低于分析师最高目标价 125.00 美元。

将您的风险控制在较小的水平，最多为您账户总额的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股星巴克股票： 如果达到目标 = $210.00 潜在利润 [($125.00 - $104.00) * 10 股]。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，在上涨之前，它甚至可能会进一步下跌，特别是考虑到星巴克的股价对消费者行为变化的敏感程度。

请务必进行良好的风险管理，并始终了解您可能在交易中损失多少、涉及的风险以及成本。

通过 Admirals Invest.MT5 账户，您可以买卖美国股票，佣金为每股 0.02 美元。购买 10 股星巴克股票将产生 0.20 美元的佣金 (0.02 美元 * 10 股)，用于执行单边交易。

最低交易费用为 1 美元。因此，上面的示例交易想法总共只会产生 1 美元的佣金！

如何通过 4 步购买星巴克股票

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。星巴克。每月。日期：2018 年 1 月至 2023 年 11 月，拍摄日期为 2023 年 11 月 7 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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请记住，所有分析和交易想法均基于作者的个人观点和经验。

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