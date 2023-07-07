土耳其里拉交易：前方的十字路口？

七月 08, 2023 04:29

如果初学者决定将土耳其里拉纳入交易策略，则交易土耳其里拉需要谨慎。土耳其货币的价值受到央行货币政策决定的影响，这些决定偶尔会引发全球市场分析师的讨论。在本文章中，我们将分享一些有关土耳其里拉交易的宝贵见解，以帮助初学者做出明智的决定。

土耳其里拉基本面

土耳其里拉 (TL - 代码：TRY) 是土耳其的官方货币。其前身 Ottoman 里拉于 1844 年推出，并于 1927 年被土耳其里拉取代。在过去的几十年里，土耳其里拉一直与英镑、法国法郎和美元挂钩。吉尼斯世界纪录在 1995 年和 1996 年将土耳其里拉列为世界上最不值钱的货币，并在 1999 年至 2004 年再次将其列为最不值钱的货币。

根据世界银行的数据，“土耳其是世界第 19 大经济体，GDP 约为 9060 亿美元。然而，随着过去十年改革势头的减弱，生产力的增长已经放缓，政策转向通过信贷繁荣和需求刺激来支持增长，从而加剧了内部和外部脆弱性。自 2018 年 8 月以来，宏观金融不稳定加剧了私营部门高额债务、持续的经常账户赤字、高通胀和高失业率。”

土耳其里拉对货币政策变化有何反应？

在 2021 年第三季度进行土耳其里拉兑美元交易的人可能永远不会预测里拉的价值下跌。2021 年 8 月 1 日，1 美元等于 8.3 土耳其里拉，如下图所示。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD TRY 月度图表。日期范围：2018 年 5 月 1 日至 2023 年 7 月 6 日。拍摄日期：2023 年 7 月 6 日。过去的表现并不代表未来的结果。

此后，美元兑土耳其里拉走强，汇率于 7 月 6 日达到 1 美元 = 26.04 土耳其里拉。

图示： Admirals MetaTrader 5 - USD TRY 每日图表。日期范围：2023 年 1 月 16 日至 2023 年 7 月 6 日。拍摄日期：2023 年 7 月 6 日。过去的表现并不代表未来的结果。

正如一些经济学家所言，由于非正统的金融政策，土耳其里拉在今年前 6 个月已贬值近 28%。6月22日，土耳其央行 (CBRT) 宣布决定加息 650 个基点，这是自 2021 年 3 月以来的首次加息。

然而，央行的行动并没有令投资者满意，因为大多数经济学家预计加息 1,150 个基点。

交易土耳其里拉：央行出手救援？

过去几年，高通胀数据和土耳其里拉贬值一直困扰着消费者。由于无法跟随价格上涨，他们往往会减少购买并重新评估预算支出。土耳其统计局数据显示，6 月份土耳其消费者价格指数 (CPI) 和生产者价格指数 (PPI) 同比分别回落至 38.21% 和 40.42%。

值得注意的是，Hafize Gaye Erkan 已被任命为土耳其央行行长，该机构预计将在提振该国受危机打击的经济方面发挥关键作用。Erkan 也是第一位担任土耳其央行行长的女性，她拥有在美国一些最大的银行工作过的丰富简历。

6 月 22 日上次加息后，央行董事会在一份声明中指出：“委员会决定开始货币紧缩进程，以尽快确立反通胀路线，稳定通胀预期，并控制定价行为的恶化。”

土耳其里拉交易和分析师预测

ING 分析师表示，由于月度数据好于预期，6 月份年度通胀率有所下降，但自 10 月份以来的下降趋势似乎即将结束。荷兰银行分析师在 7 月 5 日发布的一份报告中表示，“管理价格的潜在调整也可能会推高整体通胀。在政策方面，鉴于有渐进政策方针的迹象，汇率和利率的均衡点尚未出现，这意味着转向更传统的政策需要时间。展望未来，市场参与者将关注政府据报道将于 9 月宣布的新中期计划。”

高盛分析师表示，土耳其里拉兑美元汇率可能在 12 个月内跌至 28 里拉，而之前的预测为 22 里拉。然而，该行经济学家在 6 月的前 10 天里感到意外，土耳其里拉的跌幅超出预期。在他们的报告中 (6 月 3 日) ，他们指出，“我们认为这是货币何时大幅贬值的问题，而不是是否大幅贬值的问题，一次性更大幅度调整的可能性已经增加。我们认为，选择 Mehmet Simsek 担任新任财政和金融部长将增加货币政策转向更正统方向的可能性。”

苏莱曼德米雷尔大学 (Suleyman Demirel University) 经济学教授 Murat Okcu 在接受半岛电视台财经记者采访时表示，“该行业已为 25 里拉兑美元汇率做好了准备。事实上，即使美元汇率在 25 至 28 里拉之间也不会被视为异常，”他补充道，不应预期里拉会达到 2014 年之前的价值水平。

MUFG 的分析师强调了央行货币政策的转变，并指出需要重新获得信誉。他们在报告中写道：“6 月份，以伦敦收盘价计算，土耳其里拉兑美元汇率大幅下跌，从 20.701 跌至 26.063。土耳其央行 (CBRT) 将一周回购利率上调 6.50 个百分点至 15.00%。对于土耳其的政策制定者来说，现在重要的是要重新赢得大幅削减对土耳其投资的外国投资者的信任。由于人们担心政策逆转可能会带来痛苦的经济调整，因此需要时间来恢复投资者的信心。”

交易土耳其里拉时管理您的风险

交易土耳其里拉需要引起注意，因为土耳其货币在过去几年中出现了大幅波动，这可能有利于您的目标，但也可能不利于您的目标，具体取决于您的策略。经验丰富的交易者肯定不会忽视土耳其里拉的涨跌，但新手交易者呢？

想要将土耳其里拉纳入其策略的新手交易者应该浏览互联网上的资源，找出哪些因素导致土耳其货币价值上涨或下跌以及原因。没有正确知识的交易可能会隐藏可能导致资金损失的陷阱。经纪商提供的风险管理工具是在市场走势对您不利的情况下最大限度地减少损失的一种方法。

学习如何使用风险管理工具对于初学者交易者至关重要。现在开始交易之旅的人们应该学习电子书、博客、网络研讨会和其他视频等教育材料，以巩固他们的知识。风险管理工具可以在您专注于设计最佳策略时减轻您的压力，从而改善交易体验。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资建议、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。