南非兰特：未来的艰难时期？

五月 27, 2023 04:27

南非兰特是您可能不常听说的货币之一。这是合乎逻辑的，因为南非兰特并不像美元和英镑等较大的同类货币那样有名。然而，一些外汇交易者倾向于将其纳入他们的交易组合，试图利用其价值波动的优势。

该文章旨在为您提供有关南非兰特和南非经济的宝贵见解，您在做市场研究时可能要考虑这些见解。

了解南非兰特基本面

南非兰特是南部非洲共同货币区的官方货币，该区包括南非、纳米比亚、莱索托和埃斯瓦蒂尼。兰特在荷兰语和南非荷兰语中是“山脊”的意思。如果您想知道山脊与兰特有什么关系，您可能不知道南非最大的金矿是在约翰内斯堡市所在的山脊上发现的。

南非兰特于 1961 年问世。在接下来的 25 年里，南非的货币遭受了高通胀数据和严厉的国际经济制裁折磨的经济后果。1985 年年中，政府甚至被迫暂停外汇交易数日，以阻止其快速贬值。

由于高通胀、预算赤字和有问题的能源供应给经济带来压力，南非兰特兑主要货币走强并不容易。然而，南非被视为提供投资机会的新兴市场经济体。一份世界银行报告称，由于冠状病毒大流行，南非已经设法恢复了大部分损失的国内生产总值。在过去几年中，当局已转向可再生能源投资，宣布了新的有吸引力的激励措施。

南非经济：采矿业是其支柱之一

南非经济是非洲第三大经济体，仅次于尼日利亚和埃及。南非的经济是非洲大陆工业化程度最高的。南非以其快速发展的采矿业而闻名。

波士顿咨询集团发布的一项调查指出，该国的采矿业贡献了 8% 的 GDP，并为近 50 万人提供了直接就业机会。

约翰内斯堡威特沃特斯兰德大学的另一份报告称，“南非拥有价值超过 2.5 万亿美元的矿石储量，其中 16 种商品在国际上排名前 10。南非拥有世界上已知储量最大的铂族金属 (PGMs；88%)、锰 (80%)、铬铁矿 (72%) 和黄金 (13%) 储量。在钛矿物 (10%)、锆 (25%)、钒 (32%)、蛭石 (40%) 和萤石 (17%) 中排名第二。”

南非储备银行收紧政策，兰特走弱

南非储备银行 (SARB) 在过去 18 个月中多次上调利率，跟踪主要央行为稳定通胀而采取的举措。4 月份整体消费者通胀年率从 3 月份的 7.1% 放缓至 6.8%。根据南非统计局发布的报告，4 月份的数字是 11 个月以来的最低点。

SARB 于 5 月 25 日再次加息

5 月 25 日，SARB 货币政策委员会将借贷成本上调 50 个基点，超出预期的 25 个基点加息。利率已达到 2009 年 4 月以来的最高水平。

SARB 管理委员会在其会后声明中表示，“预计总体通胀将在今年第三季度之前保持在通胀目标区间的上限之上，到 2025 年第二季度才会可持续地恢复到目标范围的中点。”

SARB 的政策制定者预测 2024 年和 2025 年的 GDP 增长率分别为 1.0% 和 1.1%。今年，董事会仍预计 GDP 增长率为 0.3%。

南非兰特是否得到分析师的信任投票？

南非兰特5月10日下跌，兑美元汇率触及三年低点，国际和国内国债也随之下跌。随着南半球冬季的临近，对预定停电 (称为减载) 的担忧加剧，投资者和交易者感到不确定。

图示：Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR 每周图表。日期范围：2021 年 5 月 2 日至 2023 年 5 月 26 日。拍摄日期：2023 年 5 月 26 日。过去的表现并不代表未来的结果。

德国商业银行的分析师表示，尽管南非储备银行实施了激进的货币政策，但南非兰特可能会继续下跌。“兰特在避险环境中受到影响，目前主要是美国债务辩论和持续存在的本土问题。这些问题的清单很长，包括能源危机、糟糕的增长前景和高失业率以及有问题的外交政策决定。这是政府的责任，”他们在报告中指出。

图示：Admirals MetaTrader 5 - USD ZAR 每月图表。日期范围：2018 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 26 日。拍摄日期：2023 年 5 月 26 日。过去的表现并不代表未来的结果。

高盛新兴市场专家在一份关于南非经济的报告中写道，“对更多减载的担忧以及对已经疲软的增长前景的影响有所增加。由于通货膨胀率仍然很高，并且即使在低增长的情况下仍令人惊讶地上涨，SARB 面临着一个艰难的权衡取舍，因此在提供加息以锚定预期和支持货币急剧贬值的情况下可能会受到更大的限制。”

初学者的南非兰特交易

南非兰特是非洲大陆交易量最大的货币之一。兰特兑美元或兰特兑英镑等货币对被纳入希望利用兰特波动的交易者的投资组合中。尽管如此，货币交易对所有交易者来说都有风险，无论是初学者还是经验丰富的人。

降低交易风险的一种方法是升级您的交易知识。交易不仅仅是关于速度、本能和对市场的透彻了解。在您开始交易的那一刻，您的资金就处于风险之中。但是，您可以使用风险管理工具，并且您应该能够在必要时使用它们。

您怎样才能学会使用它们？这很简单，因为许多外汇经纪商提供全面的教育材料，包括外汇交易课程、外汇网络研讨会和研讨会、电子书和其他此类有用的内容。借此机会学习交易基础知识，在享受交易体验的同时最大程度地减少压力和焦虑。

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本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。