英镑和英国央行的下一步是什么？

六月 09, 2023 18:28

英国经济可能会在 2023 年创下发达经济体中仅次于阿根廷和土耳其的第三高 CPI 通胀数据。如果这条信息引起您的注意，我们可以向您保证，它不是基于一些随机假设。在下一次英国央行董事会利率会议召开前两周，此类报告支持了希望在未来几个月内看到更高利率的政策制定者的观点。

根据经济合作与发展组织 (OECD) 的数据，英国今年的 CPI 通胀预计将达到 6.3%。预期的数字可能会使英国仅次于阿根廷和土耳其，这两个国家以通货膨胀问题和土耳其里拉和阿根廷比索等货币疲软而闻名。

英镑兑欧元和美元在 2023 年走强，但基于与英国经济相关的疲软金融数据报告，一些分析师不确定英镑是否会进一步飙升。如果您想更多地了解英国经济状况、英镑受到的影响以及分析师的看法，请阅读我们的文章。

英国央行将于 6 月 22 日决定利率

预计英国央行 (BoE) 理事会将于 6 月 22 日召开会议并就利率做出决定。自 2021 年 12 月以来，英国央行已连续 12 次上调借贷成本，为过去 34 年来的最大加息幅度。

路透社 5 月 31 日公布的一项民意调查显示，接受调查的 50 位经济学家中有 48 位预计 6 月会议后将升息 25 个基点，其中两位预计升幅更大 50 个基点。与此同时，47 位受访者中有 27 位预测银行利率将在 9 月底前达到 5.00% 或更高。

民意调查结果表明，经济学家不再像他们在 5 月初的预测那样预计英国央行会暂停收紧货币政策。这并不令人意外，因为英国国家统计局 (ONS) 的最新报告显示，英国 CPI 年化通胀率降至 8.7%，但仍高于预期 0.5%。

相反，核心价格 (不包括波动较大的能源、食品、酒精和烟草价格) 在 4 月份上涨了 6.8%，高于 3 月份的 6.2%。值得注意的是，英国政府已誓言今年将通胀率减半，而英国央行的长期目标是将整体通胀率降至 2%。

英镑在 2023 年上半年上涨，但一些分析师强调谨慎

瑞士信贷的经济学家在一份报告中指出，“我们预计总体通胀将继续下降，核心通胀的一些优势将在未来的数据中逆转。我们还预计温和的衰退将使英国央行在 8 月暂停 (早于市场定价)。”该瑞士银行的分析师还强调，“我们已将英国央行最终利率预期从 4.75% 上调至 5.0%。我们现在预计英国央行将在 6 月和 8 月再加息两次 25 个基点，而此前只有一次，而且 2023 年不会降息。这是受到英国通胀意外上行的推动。

德国商业银行的经济学家强调，英国央行的犹豫立场可能对英镑不利。他们在 6 月 2 日发布的一份报告中表示：“市场可能不得不降低其利率预期，这就是为什么我们坚持我们的预测，即未来几个月英镑兑欧元将走弱。毕竟，与英国央行相比，欧洲央行在其声明中显得更加坚定，这应该会支持欧元。明年英镑可能会继续疲软，因为鉴于经济疲软和通胀有所下降，英国央行可能会下调关键利率。”

摩根大通的货币策略师表示，为应对不断恶化的经济增长基本面，可能会出现更持久的回调，并补充说，“在英国令人震惊的高通胀数据背后，英镑没有升值，这表明鉴于增长的影响，英镑的反应功能可能会发生转变。”

高盛 (GS) 的策略师表示，英国央行在加息方面似乎不太情愿，但通胀急剧上升和强劲的劳动力市场似乎可能迫使他们进一步收紧政策。高盛经济学家上调了他们的最终银行利率预测，暗示到 9 月它可能升至 5.25% (之前的预测：8 月为 5%)，这意味着可能还会有 3 次加息 25 个基点。

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