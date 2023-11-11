2024 年供应链困难？

十一月 12, 2023 02:42

冠状病毒大流行后，随着企业恢复活动，全球供应链得到提振，为满足消费者需求，在世界各地运输的货物数量空前。

然而，航运公司对 2024 年市场活动的反馈并不像投资者希望的那么积极。由于预测不乐观，参与全球供应链的一些主要航运公司已开始调整未来计划，以抵御潜在的低迷。

如果您想了解更多有关全球供应链的最新动态以及投资者和交易者的期望，请继续阅读我们的文章。

CNBC 供应链调查预测 2024 年货运衰退将持续

11 月 7 日，CNBC 发布了针对管理货运制造订单和运输的物流高管进行的供应链调查。该调查可以获得有关托运人向制造公司下达的订单的数据，包括从港口提货并将其分发给零售商。通过这些数据，投资者可以大致了解未来 3-4 个月的情况。

大多数接受 CNBC 记者采访的物流业高管表示，2024 年第一季度包裹运费可能会下降至少 5%，而只有 20% 的人认为同期全货运费会保持不变或上升。

专家们指出，临近农历新年 (中国最重要的节假日之一)，订单需求确实有所减弱。不过，调查显示，尽管需求下降和利率高企，但明年下半年市场可能会反弹。

Yellow 和 Convoy 撞上了砖墙

值得注意的是，亚马逊掌门人 Jeff Bezos 的货运公司 Convoy 已于 2023 年 10 月倒闭，成为供应链危机的受害者。高管将业务关闭归因于“前所未有的货运市场崩溃”和“货币政策大幅收紧”。 ”

今年夏天早些时候，拥有近百年历史的美国卡车运输公司 Yellow 宣布破产，尽管该公司利用联邦贷款借入了 7 亿美元来应对疫情的影响。Yellow 的资源包括 30,000 名员工和 12,000 辆卡车。一些市场分析人士认为，该公司因内部斗争而无法适应环境并实施变革。据《华尔街日报》报道，卡车运输业的运输量占美国货运总吨位的 75%。

AP Moller-Maersk - 调整 2024 年战略并继续裁员

全球最大的航运公司之一 AP Moller-Maersk - (马士基) (MAERSK.A.DK) 宣布将额外裁员 3,500 人，使 2023 年的裁员总数达到 10,000 人。马士基控制着全球集装箱贸易的约18%。

马士基首席执行官 Vincent Clerc 指出，“我们的行业正面临新常态，需求疲软，价格回到历史水平，通胀压力给我们的成本基础带来压力。自夏季以来，我们发现大多数地区的产能过剩导致价格下跌，但船舶回收或闲置没有明显增加。”

本月早些时候，马士基公布了 2023 年第三季度的财务业绩，该业绩符合预期。根据其网站发布的报告，“在困难的市场环境下，2023 年第三季度的财务业绩符合预期，利率远低于2022年的峰值。”在 2023 年的财务指引中，其高管预测全球集装箱吞吐量增长范围为 -2% 至 -0.5%，而此前为 -4% 至 -1%。

赫伯罗特因净利润下滑而下调展望

全球第五大集装箱班轮公司赫伯罗特 (HLAG) 公布 2023 年前 9 个月净利润为 32 亿欧元。这一数字按年化计算下降了 77%，迫使赫伯罗特的分析师下调了全年盈利预测。

随附的报告指出：“由于市场环境的严重变化，业绩大大低于去年同期水平。”赫伯罗特首席执行官 Habben Jensen 指出，“如果即期费率没有恢复，在这种低迷的市场环境下，我们可能会面临一些具有挑战性的季度。”

关于 2024 年的前景，这家德国公司的负责人补充道：“我们认为对合同利率的预期是不切实际的。在这种水平上，我们不会关闭，因为我们不会关闭肯定会亏损很多钱的合同运价。我们更愿意降低成本，提高产能。预期的范围仍然很广，但我预计年初到期的那些合同将高于我们今天看到的现货水平。”

巴拿马运河干旱影响货物运输

就像需求下降和成本上升还不是问题一样，巴拿马的干旱已经开始对货物运输产生影响。由于持续干旱，巴拿马运河当局从 11 月开始削减船只流量，预计到 2 月船只流量将减少 40% 以上。

巴拿马运河的问题可能会给贸易流通带来问题，因为美国 40% 的集装箱运输都经过那里。为了应对这一问题，航运公司在运河一侧卸货，然后通过陆路运往运河另一侧，这导致交货严重延误。

供应链和航运公司：交易和风险管理

尽管对 2024 年航运公司、货物运输和供应链的预测似乎并不是特别乐观，但没有人能对未来做出确定的判断。由于明年供应链行业可能面临低迷，因此可能会有机会，也可能会有陷阱，新手交易者应做好准备。

如果您刚刚开始交易，则必须努力提升您的交易技能。交易并不容易，因为时机、耐心和知道如何采取行动至关重要。获取知识应该是新手交易者的首要目标，以便尽可能顺利地执行交易策略。交易者可以在互联网上找到网络研讨会、操作指南、文章和示例等教育材料，帮助他们变得更加自信和知识渊博。

新手交易者不应忽视的一件事是尽可能多地使用风险管理工具。现代交易平台配备了多种风险管理工具，例如止损订单，如果使用得当，可以将风险降至最低。当市场违背其目标时，此类工具可以帮助新手交易者避免面临不必要的风险。风险管理工具可以帮助交易者减轻潜在的压力情况，因此学习如何使用它们应该是每个初学者交易者的首要任务。

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