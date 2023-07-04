RBA 维持利率不变，澳元下跌

七月 05, 2023 04:59

澳大利亚储备银行 (RBA) 维持利率稳定，以重新评估形势。RBA 的政策制定者表示，通胀已经达到顶峰。澳元兑美元下跌，但幅度没有预期的那么大，因为一些投资者和交易者相信澳大利亚央行将在八月份再次加息。

由于美国庆祝独立日，今天的市场活动将趋于平静静，而周五的非农就业报告将是本周最重要的数据发布之一。

RBA 利率决定

RBA 董事会决定将官方现金利率维持在 4.10% 不变，尽管路透社调查的一半经济学家预测加息 25 个基点。RBA 行长 Philip Lowe 表示，“通胀仍然过高，并将持续一段时间。可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平，但这将取决于经济和通胀如何演变。”

接受 CNBC 采访的经济学家表示，“RBA 今天决定维持利率不变，部分原因是 4 月份暂停加息的原因 - 评估过去 14 个月累计加息 400 个基点或加息的影响。 ”

2023 年 6 月 ISM 制造业 PMI

供应管理协会 (ISM) PMI 调查显示，美国制造业上个月出现收缩，从 5 月的 46.9 降至 6 月的 46.0。根据 ISM 的报告，“这表明在 30 个月的扩张之后，第七个月出现收缩。”

ISM 分析师指出，“需求依然疲弱，生产因缺乏工作而放缓，而且供应商有产能。有迹象表明，短期内将采取更多削减就业行动。6 月份制造业国内生产总值 (GDP) 收缩了 71%，低于 5 月份的 76%。”

德国央行行长：可能会采取更多紧缩措施

德国央行行长兼欧洲央行政策制定者 Joachim Nagel 告诉记者，消费者价格通胀并没有按照欧洲央行董事会希望的方式回落。Nagel 指出，他有信心可以避免硬着陆，但他补充说，货币政策信号明确指向进一步紧缩的方向。

欧洲央行的政策制定者强调，未来几年欧元体系的资产负债表应大幅缩减。值得注意的是，欧洲央行行长 Christine Lagarde 表示，9 月份的董事会会议将取决于数据。

日本高通胀会持续下去吗？

尽管日本央行 (BoJ) 表示高于目标的通胀数据是暂时的，但当地企业似乎不同意。日本央行 6 月短观企业物价预期调查显示，企业预计 3 年后消费者物价年增长率为 2.2%，而上次调查的年增长率为 +2.3%。

日本企业预计消费者价格从现在起每年将上涨 2.6%，而上次调查的预测为 2.8%。日本央行的年化通胀目标维持在 2%。

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