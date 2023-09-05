澳大利亚央行连续第三次维持利率不变

九月 06, 2023 03:47

正如经济学家预期的那样，澳大利亚储备银行 (RBA) 宣布决定维持利率不变。由于劳动节银行假期，美国和加拿大市场周一休市，市场参与者关注中国财新/标普全球 8 月服务业活动数据，该数据显示需求疲软，服务业活动放缓。

澳大利亚央行利率决定

上午早些时候，澳大利亚央行连续第三次维持利率不变。澳大利亚央行董事会在会后公告中表示，“董事会本月再次决定维持利率稳定。这将为评估迄今为止加息和经济前景的影响提供更多时间。澳大利亚通胀已过峰值，7 月月度 CPI 指标进一步下滑。但通货膨胀率仍然过高，而且这种情况还将持续一段时间。核心预测是 CPI 通胀将继续下降，并在 2025 年底回到 2% 至 3% 的目标范围内。”

澳新银行分析师在评论澳大利亚央行的利率决定时表示，“总体而言，我们认为今天的决定或声明中没有任何内容可以改变我们的观点，澳大利亚央行在研究迄今为止 400 个基点的货币紧缩政策如何对经济产生影响的过程中，正在延长暂停的时间。”

值得注意的是，澳大利亚央行行长 Philip Lowe 将于 9 月 18 日由副行长 Michele Bullock 接任。

欧元区七月零售销售报告

周三上午，欧盟统计局将发布欧元区 7 月份零售销售报告。市场分析师表示，今年夏季第二个月，欧元区零售额下降了 1.2%，延续了下滑趋势。

按月计算，他们预计将下降 0.2%，从而恢复螺旋式下降，这让经济学家们想知道利率上升和通胀上升对市场造成了多大伤害。

贝莱德分析师表示美联储已不再加息

贝莱德首席投资官 Rick Rieder 表示，“美联储应该采取行动。与过去几个月相比，您可以承担更多的利率风险。”

Rieder 在评论美国非农就业报告时提到，“2600 万个就业岗位……”(过去三年左右在美国创造)“就像增加了一个澳大利亚或台湾规模的经济体 (包括每个男人、女人、 和孩子)”并补充说，他预计工资压力将会缓解。

穆迪下调中国经济增长预测

众所周知，一些经济学家认为中国的经济增长受到质疑，因为政府刺激经济的金融措施似乎表现不佳。穆迪分析师下调了对中国 2024 年 GDP 的预测，但维持 2023 年的预测不变。

穆迪报告指出，“由于经济和政策不确定性、房地产行业持续困境以及劳动人口老龄化，企业和消费者信心疲软，中国正面临‘相当大的增长挑战’。我们认为，消费者信心低迷正在抑制家庭支出，而经济和政策的不确定性将继续影响企业决策。”

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