澳大利亚央行加息，澳元下跌

十一月 08, 2023 06:56

澳大利亚储备银行 (RBA) 符合市场预期，加息25个基点。尽管加息，澳元仍面临巨大压力，因为澳大利亚央行董事会表示，“是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间范围内恢复到目标水平，将取决于数据和不断变化的风险评估。” ”

在英国，彭博经济研究公司的一项调查显示，英国有 52% 的可能性在今年第三季度陷入衰退，并且本季度的经济收缩幅度可能会更大。彭博社的分析师表示，如果通胀因衰退压力而下降，英国央行 (BoE) 可能被迫降息。

国际货币基金组织 (IMF) 将中国 2023 年国内生产总值 (GDP) 增长预测上调至 5.4%，2024 年增长 4.6%。随着中国政府批准发行 1 万亿元人民币 (1,370 亿美元) 主权债券，国际货币基金组织修改了预测。

澳大利亚央行加息

如前所述，正如市场分析师的预期，澳大利亚央行董事会推进了自 2022 年 3 月以来的第 13 次加息。会后声明称，“澳大利亚的通胀已经过了峰值，但仍然过高，而且事实证明比几个月前的预期更加持久”，并补充说，自 8 月份以来收集的新数据显示，“这些信息的分量表明，通胀在更长时间内保持较高水平的风险已经增加。”

汇丰银行分析师告诉英国《金融时报》记者，澳大利亚央行正处于“校准”模式，并补充说，他们认为 12 月加息的可能性不大。据同一媒体报道，澳大利亚工商会强调，货币政策紧缩的回归将加剧企业的“走钢丝”难度，因为它们试图在保持有竞争力的定价的同时管理增加的成本。

日本央行会议纪要：物价稳定目标尚未实现

在日本，日本央行 9 月份会议纪要显示，政策制定者认为价格稳定目标尚未实现，大多数董事会成员表示，由于长期利率相对稳定，没有必要在收益率曲线控制 (YCC) 操作上采取额外措施。

经济学家表示，日本央行可能会继续实施超宽松政策，从而削弱日元兑美元等竞争对手的汇率。

德国商业银行：瑞士国家银行可能支持强势法郎

德国商业银行发布的一份报告表明，瑞士央行 (SNB) 并不关心上周发布的通胀数据。

德国银行的经济学家表示，瑞士央行可能会青睐坚挺的瑞士法郎以控制通胀，并指出“最新的通胀数据几乎没有令人担忧的地方。当然，通胀存在上行风险，瑞士央行预计未来几个季度年利率将再次温和上升，但这不足以进一步收紧货币政策。相反，鉴于不确定性增加，瑞士央行可能会保持鹰派立场。在中东危机的背景下，无论如何，法郎作为避险货币的需求可能仍将继续受到需求。”

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