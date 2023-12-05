澳大利亚央行维持利率不变，金价从历史高位回落

十二月 06, 2023 06:58

澳大利亚储备银行决定维持利率不变，这在很大程度上在经济学家的预料之中。与此同时，受美元疲软和利率讨论的影响，周二上午金价徘徊在每盎司 2,030 美元的关口上方。值得注意的是，金价周一触及每盎司 2,150 美元的历史新高。

澳大利亚央行利率决定

澳大利亚央行维持借贷成本不变，符合预期。澳大利亚央行行长 Michele Bullock 在会后声明中表示，“是否需要进一步收紧货币政策以确保通胀在合理的时间内恢复到目标水平，将取决于数据和不断变化的风险评估。”在本次会议上保持现金利率稳定，将有时间评估加息对需求、通胀和劳动力市场的影响。”

澳大利亚央行理事会指出，货币政策效果的滞后性存在不确定性，但补充说，“劳动力市场的状况也继续逐步缓解。”澳大利亚央行的利率决定削弱了澳元兑美元汇率，周二上午下跌了 0.70%。

黄金周一创历史新高，周二回落

由于中东地缘政治紧张局势和降息的可能性似乎迫使投资者通过投资所谓的避险资产来调整投资组合，金价周一升至 2,150 美元上方。惠誉解决方案公司 (Fitch Solutions) 旗下 BMI 的经济学家表示，“我们认为，2024 年推动黄金上涨的主要因素将是美联储降息、美元走软以及地缘政治高度紧张。”

世界黄金协会在一项调查中表示，十家央行中有七家打算在未来 6 个月增持储备。大华银行分析师在接受 CNBC 记者采访时表示，“预计 2024 年美元和利率都会回落，这是金价的主要积极推动因素。黄金已经出现了圣诞老人式的反弹，我们预计这种情况将持续到今年年底。”

澳大利亚 2023 年第三季度 GDP 报告

澳大利亚统计局 (ABS) 将于周三上午发布 2023 年第三季度 GDP 调查报告。经济学家预计GDP季度增长率将为0.4%，与第二季度的数据持平。按年化计算，市场分析师预计该增长率将达到 1.8%，低于上一季度的 2.1%。

澳大利亚储备银行 (RBA) 已暂停加息，对这个大洋洲最大国家的经济状况进行评估。经济合作与发展组织 (OECD) 上周指出，澳大利亚央行可能已完成货币紧缩政策计划，同时补充称，总体通胀预计将在 2025 年底前降至目标范围。

美国 ISM 服务业 PMI 报告

供应与管理协会 (ISM) 将在当天晚些时候发布 11 月份服务业 PMI 数据。市场分析师预计 PMI 将为 52.0，略高于 10 月份的读数，表明服务业在不利条件下再次扩张。

上周，美联储主席 Jerome Powell 表示，根据美联储的计划，美国经济正在放缓，并补充说，如果需要，美联储将毫不犹豫地进一步收紧货币政策。

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