新西兰央行在其授权受到质疑的情况下决定利率

十一月 30, 2023 00:07

新西兰储备银行 (RBNZ) 的利率决定将是本周的重大金融事件之一。新西兰储备银行是世界上最早收紧货币政策的主要央行之一，也是最早暂停提高借贷成本的央行之一。

据路透社报道，新西兰储备银行的职责正在受到审查，因为新政府表示打算“修改《2021 年新西兰储备银行法案》，取消通胀和就业的双重职责，将货币政策仅集中在价格稳定上”。

其他消息方面，今天上午油价小幅上涨，因为交易者认为 OPEC+ 可能会深化并扩大减产，以应对需求疲软的情况。值得注意的是，据路透社报道，OPEC+ 将会议重新安排在 11 月 30 日，因为各方似乎对非洲产油国的石油产量目标存在分歧。

新西兰利率决定

周三上午，新西兰央行理事会将召开会议决定利率。大多数经济学家预计新西兰央行将维持借贷成本不变，因为最新的通胀和其他调查可能证明这一行动方针的合理性。

新西兰央行前几个月发布的报告显示，董事会预计 2024 年下半年总体通胀率将降至目标范围内。

ASB 银行分析师在 11 月 27 日发布的一份报告中写道：“我们预计新西兰央行的信息不会发生重大变化。不过，根据 10 月份以来的消息流 (包括弱于预期的通胀数据)，新西兰央行可能会更加放松，因为它已经采取了足够的紧缩措施。”

新西兰元是上个月 G10 货币中表现第三好的货币。货币分析师认为，新西兰央行的会后声明可能会揭示该行是在 2024 年再次加息还是将采取低利率策略，这可能会影响新西兰元的价值。

澳大利亚 10 月 CPI 通胀报告

周三上午稍早，澳大利亚统计局 (ABS) 将公布该国 10 月份 CPI 通胀率数据。经济学家表示，按年率计算，10 月份总体通胀率可能降至 5.5%，略低于 9 月份的数据。

澳大利亚储备银行 (RBA) 行长 Michele Bullock 对彭博社记者表示，“更大幅度的货币政策紧缩是对因总需求超过经济满足该需求的潜力而导致的通胀的正确回应。”

英国央行行长：降低通胀需要努力

英国央行 (BoE) 行长 Andrew Bailey 对媒体记者表示，将通胀率降至英国央行设定的 2% 的目标范围需要“努力”。Bailey 提到，当前通胀下降可能归因于去年能源价格上涨的放缓。

“其余的事情必须通过政策和货币政策来完成。目前政策正在以我所说的限制性方式运作 -它限制了经济的发展。英国央行行长说："下半年，从现在到明年，都是艰苦的工作，显然我们不希望看到更多的破坏。

到 2025 年底，通胀可能会回到 2%，一些分析师表示首次降息可能会在 2024 年 9 月发生。上周，Andrew Bailey 告诉财政部委员会，现在讨论任何可能危及英国央行当前货币政策结果的降息都为时过早。

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