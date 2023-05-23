新西兰储备银行可能提高借贷成本

五月 24, 2023 05:06

新西兰储备银行 (RBNZ) 的利率决定将是本周最重要的金融事件之一。由于许多市场分析师预测新的加息，交易者将关注这一决定可能如何影响新西兰元兑其他货币的价值。

美国方面，债务上限谈判仍在继续，双方暗示已取得一些进展。

在欧洲，欧洲央行 (ECB) 决策者 Francois Villeroy de Galhau 表示，他预计欧元区央行最晚将在夏季达到最终利率。法兰西银行行长指出，“今天的主要问题不是加息幅度，而是已经在酝酿中的利率有多大。我们需要监测我们过去大量和异常快速的加息的传递。我们维持高利率多久现在比精确的终端水平更重要。”

新西兰储备银行决定利率

新西兰储备银行预计将于周三上午宣布其利率决定。大多数经济学家建议新西兰联储理事会将借贷成本提高 25 个基点。路透社进行的一项民意调查显示，21 位经济学家中有 14 位预测下个季度利率将保持在 5.50%。

新西兰央行一直专注于抑制通胀，自 2021 年 10 月以来将利率提高了 500 个基点。澳新银行的分析师在一份报告中表示：“我们在预算前将 OCR 峰值预测上调至 5.75% (基于净移民的飙升和财政前景)，而在预算后，我们看了到额外的上行风险。我们现在还认为周三加息 50 个基点的可能性为 40% (相对于预算前的 20%)。这也是市场目前已经解决的问题。”

2023 年 4 月英国 CPI 通胀

英国国家统计局 (ONS) 将公布 4 月份英国 CPI 通胀数据。市场专家表示，按年率计算，总体通胀率将达到 8.2%，远低于 3 月份的 10.1%。总体通胀是英国政府在过去几个月面临的最大问题之一，因为生活成本已经拖累了全国的家庭预算。

ING 分析师的一份报告强调，由于英国 CPI 通胀数据疲软，英镑的下行风险可能相当大。ING 报告指出，“周三英国的通胀数据将是决定英镑成败的大事。如果我们的预期是正确的，并且 CPI 数据表明价格降温足以说服英国央行在 6 月暂停紧缩政策，那么英镑的下行风险相当大。”

新西兰 2023 年第一季度零售销售报告

新西兰联储的利率决定不会是周三早上来自新西兰的唯一消息。新西兰统计局将发布第一季度零售销售报告，预计环比下降 0.4%。关于 2022 年第四季度零售额的最新报告显示下降了 0.6%。继 2022 年最后一个季度下降 1.6% 之后，预计核心零售额将下降 0.6%。

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