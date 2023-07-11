新西兰央行暂停紧缩政策？

七月 12, 2023 04:26

新西兰储备银行 (RBNZ) 周三会不会加息，还是会效仿澳大利亚储备银行进一步收紧政策？这是令市场密切关注的问题，因为新西兰储备银行董事会是最早提高借贷成本以应对消费价格通胀的银行之一。

在英国，一份关于平均收入的报告显示，尽管英国央行 (BoE) 政府发出警告，工资仍在持续上涨，在截至 5 月份的三个月内创下了创纪录的增长率。市场分析人士认为，英国央行可能不得不再次加息以应对通胀。

欧洲央行 (ECB) 政策制定者 Francois Villeroy de Galhau 表示，“我们开始听到有关通胀的好消息”，并预测通胀将继续下降，到 2025 年将回到 2%。

新西兰央行利率决定

新西兰储备银行将于周三上午宣布利率决定。大多数经济学家认为新西兰央行不会加息。路透社 7 月 7 日调查的经济学家预测，新西兰央行可能会在 7 月 12 日会议后以及 2023 年剩余时间内将利率维持在 5.50% 不变，标志着其 20 个月的加息周期结束，该周期已经将新西兰经济推入衰退。

利率处于 14 年来的高位，而 5 月份总体通胀率按年率计算为 6.7%，仍高于央行 1-3% 的目标。Kiwibank 的一份报告似乎同意路透社的民意调查预测，指出“在 5 月份的声明中，他们为我们提供了清晰的 OCR 轨迹。只有少数评论员似乎无法理解，但这只是一条平坦的直线”这将一直持续到明年。这一点不会改变。最后的举动是一个信号，表明他们从现在开始暂停，其中部分原因是经济数据低于他们自己的预测......除了'我们在等待，我们在观察'之外，他们真的没有什么可说的了。

英国平均收入和失业率

英国国家统计局 (ONS) 的一份报告显示，截至 5 月份的三个月内，英国平均收入 (不包括奖金) 按年化计算增长了 7.3%。这是有记录以来最快的增长率。然而，该国失业率升至 4%，而经济学家此前预测该数字将保持不变。

由于工人似乎仍然能够享受大幅加薪，一些分析师表示，英国央行将被迫通过提高借贷成本来继续收紧货币政策。ING 经济学家表示，“几个月前，英国工资增长似乎已经达到顶峰。现在它正以迄今为止最快的速度运行，根据下周的通胀数据，它可能会推动英国央行在 8 月份再次加息 50 个基点。”

6 月份中国 CPI 通胀保持平稳

继 5 月份上涨 0.2% 后，6 月份中国居民消费价格指数按年率计算保持不变。经济学家此前预测增长 0.2%。路透社援引巴克莱经济学家的话说：“我们认为更具挑战性的通货紧缩环境和增长势头的急剧放缓支持我们的观点，即中国人民银行已经进入降息周期。”

中国政府将 2023 年的平均消费通胀率目标设定为 3% 左右。2022 年物价同比上涨 2%。国家统计局 (NBS) 还显示，6 月份工业生产者价格指数 (PPI) 连续第九个月下降，同比下降 5.4%，降幅为过去 7 年来最大。

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