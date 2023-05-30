日本金融当局召开会议，日元走强

五月 31, 2023 04:12

日本财务省宣布，财政部官员将与日本央行 (BoJ) 和金融厅成员会面，讨论国际金融市场。媒体消息显示，会后的简报可能包括一些关于针对日元的投机性举动的警告。

值得注意的是，随着即将召开的会议成为财经新闻的头条新闻，日元走强。自上周五以来，日元一直徘徊在六个月低位附近。

日本央行行长 Kazuo Ueda 重申，央行“将耐心维持宽松的货币政策，因为距离稳定在 2% 的通胀率还有一段距离。”Ueda 还指出，日本央行将推进其债券购买操作。

IMF：2023 年美国经济增长 1.7%

国际货币基金组织 (IMF) 发布的一份报告称，美国经济预计 2023 年增长 1.7%，2024 年增长 1.0%。国际货币基金组织经济学家表示，尽管预计今年的消费者价格通胀率会下降，但直到明年，通胀率仍将高于美联储 2% 的目标。

国际货币基金组织总裁 Kristalina Georgieva 表示：“通胀仍然居高不下，PCE 告诉我们这项工作尚未完成……坦率地说，我们需要继续关注数据，看看需要多少才能使通胀率达到目标。”国际货币基金组织负责人警告说，“银行和非银行机构持有长期证券的未实现损失将增加，家庭和企业的新融资成本可能变得难以控制。这种金融状况的收紧可能会引发破产数量的增加 [并] 恶化信贷质量。”

瑞士信贷更新其英国央行利率预测

由于英国通胀在上个月意外上升，瑞士信贷的经济学家审查并更新了他们对英国央行 (BoE) 最终利率的预测。正如他们在给投资者的一份报告中所建议的那样，“我们已将英国央行最终利率预测从 4.75% 上调至 5.0%。我们现在预计英国央行将在 6 月和 8 月再加息两次 25 个基点，而此前只有一次，而且 2023 年不会降息。这是受到英国通胀意外上行的推动。

瑞士信贷分析师还表示，“但我们预计英国央行将加息至低于市场定价 (最高利率为 5.4%) 的水平。我们预计总体通胀将继续下降，核心通胀的一些强劲势头将在未来的数据中逆转。 我们还预计温和的衰退应该会让英国央行在 8 月暂停。”

美国银行：美联储 6 月加息可能是千钧一发

美国银行的分析师表示，6 月加息对美联储来说可能是一个千钧一发的决定。美国银行的报告称，“美联储加息需要满足三个条件。首先是发布强劲的经济数据，其次是强劲的经济数据报告，第三是地区银行压力受到抑制。”

据其市场分析师称，通胀仍然太过顽固，以至于美联储无法承诺长时间暂停加息，并补充说，如果美联储决定放弃 6 月加息，7 月加息的可能性仍将摆在桌上。

野村对欧洲央行和英国央行利率的展望

野村的经济学家在一份报告中表示，欧洲央行 (ECB) 和英国央行理事会在过去几个月调整货币政策时变得更加依赖数据。

他们指出：“较弱的数据和最近不那么鹰派的评论导致欧洲央行在 5 月份转向，我们预计到 7 月份将再加息两次 25 个基点，达到 3.75% 的峰值。根据最新的通胀数据，我们改变了看法，现在看到英国央行在接下来的三次会议中每次都加息 25 个基点。因此，我们预测欧洲央行的峰值利率为 3.75%，英国央行的峰值利率为 5.25%。我们假设在上次加息一年多一点后，两家央行都会降息 (欧洲央行定为 2.75%，英国央行定为 4%)。”

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