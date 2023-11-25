奢侈品市场交易：2024 年放缓？

十一月 26, 2023 03:22

圣诞节即将来临，买礼物的时候到了。消费者会根据自己的预算，计划为心爱的人购买礼物。那些预算较多的人会转向提供比普通商品更贵的奢侈品牌。奢侈品牌市场通常会在圣诞节假期期间得到提振，各公司都会加强财务支出。

但 2023 年奢侈品牌市场表现如何？奢侈品牌交易者应该了解或期待什么？在我们的文章中，我们将分享一些有关奢侈品牌市场表现的宝贵见解，作为交易者，您在制定策略时可能会发现这些见解很有用。

奢侈品牌交易市场：2023 年表现

一些分析师认为，2023 年奢侈品牌市场将重蹈其他市场的覆辙，受到高利率和通货膨胀的影响，消费者的预算被吞噬，消费变得紧张。由于经济衰退打击了更多的富裕消费者，全球许多人都在努力满足自己的需求。2023 年尚未结束，但有一些数据可以说明奢侈品市场迄今为止的表现。

全球管理咨询公司贝恩公司发布的报告显示，今年全球奢侈品市场可能增长 8.0%，考虑到 2023 年的金融环境及其挑战，这是一个不错的增长率。需要指出的是，尽管在这种情况下该行业的扩张是积极的，但与 2021 年和 2022 年 26% 的增长率相比，仍有很大差距。

调查显示，“全球奢侈品市场预计到 2023 年将达到 1.5 万亿欧元。其中关键细分市场个人奢侈品在 2023 年持续增长，预计到年底将达到 3620 亿欧元，按当前汇率计算，比 2022 年增长 4%。”

然而，市场分析师对明年的前景不太乐观。正如他们所言，目前的情况表明，2024 年个人奢侈品的表现将会疲软，到 2023 年将降至中低个位数增长。该报告预测，到 2030 年，“中国消费者将占个人奢侈品市场的 35 - 40%，而欧洲人和美国人加起来将占 40%。”

LVMH 2023 年第三季度业绩不佳

10月11日，奢侈品牌巨头酩悦轩尼诗·路易威登 (俗称LVMH) 公布了今年第三季度的财务业绩，结果令人失望。收入增长放缓 (同比增长 9%，而不是 11%) 引发了股票抛售，导致其股价跌至去年的最低水平。结果，LVMH 在欧洲市场估值方面的第一名被丹麦制药公司诺和诺德 (Novo Nordisk) 取代。

LVMH 的首席财务官在随附的报告中指出，“在经历了三年的辉煌和出色的岁月之后，增长正在朝着更符合历史平均水平的数字发展。”公司官员表示，“在不确定的经济和地缘政治环境下，集团对持续增长充满信心。”

自 11 月 21 日 LVMH 高管宣布决定将该公司股票评级从“买入”下调至“中性”以来，瑞银集团的经济学家似乎并不认同 LVMH 高管的乐观态度。该银行分析师表示，LVMH 可能会有一段时期无法保持其超常的增长轨迹，从而导致其股票处于更具防御性的地位。

历峰集团 2023 年下半年利润未达预期

瑞士另一家奢侈品集团、旗下拥有卡地亚、万宝龙、江诗丹顿、梵克雅宝等品牌的瑞士奢侈品集团 Compagnie Financière Richemont S.A (俗称 Richemont) 于 11 月 10 日公布了 2023 年上半年的利润业绩。

历峰集团今年前六个月的净利润为 15.1 亿欧元，低于预期的 21.7 亿欧元，而销售额增幅也低于分析师的预期。报告发布后，历峰集团股价下跌近 6%。历峰集团 (Richemont) 负责人 Johann Rupert 指出，“需求有所放缓，这是可以预料的，因为这正是世界各国央行的意图。他们希望减少需求，而且这涉及所有资产类别。”

Rupert 在评论亚洲市场时补充道，“我们曾预测，中国的 [复苏] 将比大多数市场分析师甚至竞争对手的预期要长得多。事实证明这是正确的，尽管当他们前往香港、澳门甚至日本时我们开始看到迹象表明市场仍然存在，只是感觉良好的因素不存在了。”

爱马仕经受住了 2023 年第三季度的低迷考验

Hermès International S.A. 是一家拥有近 200 年市场历史的法国奢侈品设计公司，拥有 Crystal Saint-Louis、John Lobb、Le Crin 和 J3L 品牌。爱马仕是少数几家今年第三季度销售额实现 16% 增长的大型奢侈品集团之一，超出了分析师的预期。

爱马仕高管对媒体记者表示，“第三季度的稳健表现反映了我们的产品系列在全球范围内的受欢迎程度，其中在亚洲和美洲的势头持续强劲。在不确定的全球环境中，我们比以往任何时候都更加加强投资和团队以支持增长。”

该公司计划继续在亚洲投资，开设新店以满足客户的需求，因为根据财务业绩报告，“该地区继续保持强劲势头。”

奢侈品交易市场与风险管理

奢侈品牌市场是世界上最强大的市场之一，尽管偶尔会出现经济衰退，但它证明了其韧性。现在开始交易的交易者可能会发现交易奢侈品牌股票差价合约很有吸引力。然而，与所有其他工具一样，交易需要基本面知识以及执行策略时的正确时机。

新手交易者应注重提高知识水平，学习如何使用风险管理工具来降低风险。经纪商免费提供由经验丰富的交易者准备的教育材料，包括文章、操作指南和视频、网络研讨会等，这些材料可以帮助学习如何建立全面的交易策略。初学者不应忽视学习如何使用风险管理工具，例如止损单，这样可以在市场走势违背其计划时减少资金损失。在开始令人兴奋的体验之前，您可以考虑加强您的交易知识。

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本材料不包含也不应被解释为包含任何金融工具交易的投资建议、投资推荐、要约或招揽。请注意，此类交易分析并不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间的推移而发生变化。在做出任何投资决定之前，您应该寻求独立财务顾问的建议，以确保您了解风险。