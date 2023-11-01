美联储和英国央行利率决定前市场持谨慎态度

十一月 02, 2023 05:59

本周充满了有趣的金融事件，美联储 (Fed) 和英国央行(BoE) 将跟随日本央行 (BoJ) 宣布利率决定。根据经济学家的预测，两家银行都可能维持利率不变。

日本内阁官房长官 Hirokazu Matsuno (松野博一) 表示，他不排除采取任何措施应对无序的外汇波动，并强调快速的外汇波动是不可取的。

国际货币基金组织 (IMF) 表示，澳大利亚储备银行 (RBA) 可能需要进一步收紧货币政策，以便到 2025 年将通胀率控制在目标范围内。IMF 经济学家指出，澳大利亚经济仍然具有弹性，并敦促政府以更加协调的方式规划公共投资项目，以支持澳大利亚储备银行的努力。

中国方面，财新/标普全球制造业 PMI 从 9 月的 50.6 降至 10 月的 49.5，跌破了区分增长与收缩的 50.0 分界线。经济学家在评论这一数字时对路透社记者表示，中国经济面临需求疲软以及内外不确定性的影响。

美联储利率决定

美联储联邦公开市场委员会 (FOMC) 将于今天晚些时候宣布利率决定。CME Fedwatch Tool 显示，美联储维持利率不变的可能性超过 99%。尽管整体通胀率仍高于 2% 的目标并持续相当长一段时间，但美联储董事会可能不会采取行动来评估其货币政策的效果。

值得注意的是，美联储在过去几个月内加息 11 次，创下了近 40 年来最快的政策紧缩记录。美联储主席 Jerome Powell (杰罗姆·鲍威尔) 暗示利率将在更长时间内保持较高水平，并且不排除在 2023 年底之前再次加息的可能性。

英国央行利率决策

周四下午，英国央行将加入宣布利率决定的央行行列。正如路透对经济学家的调查显示，市场分析师预计英国央行货币政策委员会 (MPC) 不会提高借贷成本。

《金融时报》的一篇报道援引牛津经济研究院分析师的话说，“通胀仍然强劲得令人不安”，而货币政策委员会成员则表示，为了应对物价上涨的环境，货币政策必须在一段时间内保持紧缩。自 2001 年以来未见的工资增长数据也加剧了通胀压力。路透社调查的经济学家表示，英国央行至少要到 2024 年 7 月才会降息。

2023 年 10 月美国非农就业报告

周五将是美国非农就业人口日，大多数市场分析师都渴望了解该国劳动力市场状况。分析师预计 NFP 数据将为 172,000，显著低于 9 月份的 336,000。然而，值得注意的是，在过去几个月中，NFP 报告偶尔会让全球市场感到意外。

由于失业率保持在 3.8%，经济学家将仔细研究经济分析局 (BEA) 的报告，看看劳动力市场是否因高于平常的利率而降温。

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