市场密切关注中东紧张局势

十月 11, 2023 06:46

周二上午，随着市场分析师和投资者试图评估中东冲突对能源供应的潜在影响，油价下跌。亚洲股市摆脱昨天的压力而上涨。

周一，中东地区的动荡局势提振了全球市场的油价，受欢迎的交易商品收复了上周的失地。由于投资者争相在投资组合中添加更多所谓的“避险”资产，布伦特原油价格上涨 4%，达到每桶 89 美元。

一些市场分析师已经表示，美联储 (Fed) 可能会重新评估任何潜在的加息考虑，以避免经济衰退，甚至提前在 2024 年降息。根据 CME FedWatch Tool，美联储在 11 月理事会会议上维持利率不变的可能性已升至 89%。

德国 CPI 通胀报告

周三上午，Destatis 将发布 9 月份 CPI 通胀报告。经济学家预计总体通胀率年率和月率分别保持在 4.5% 和 0.3% 不变。上一次通胀率较低是在 2022 年 2 月，即乌克兰战争爆发之前。

然而，来自德国市场的消息并不是特别积极。ING 分析师指出，该国最受欢迎的商业指标 Ifo 指数连续第五个月下跌，创下 2018 年以来的最低值。

德国 8 月制造业采购经理人指数 (PMI) 为 39.1，为 2020 年 5 月以来第二低值，而工厂订单下降超过 4%，超出了经济学家预期。

OPEC 上调长期石油产量预测

OPEC 在《2023 年世界石油展望》中表示，预计到 2045 年，全球需求将达到 1.16 亿桶/日，比去年同期的预测增加600 万桶。OPEC 报告称，用于增产的投资资金可能接近 14 万亿美元。

OPEC 秘书长 Haitham al-Ghais 指出：“最近的事态发展促使 OPEC 团队重新评估了每种能源所能提供的价值，并将重点放在务实和现实的选择与解决方案上。停止投资新石油项目的呼吁是错误的，可能会导致能源和经济混乱。历史上有无数动荡的例子，当当政策制定者未能认识到能源交织的复杂性时，就应该以此为戒。”

欧洲央行副行长 De Guindos 敦促谨慎行事

欧洲央行副行长 Luis De Guindos 周一表示，由于消费者价格上涨，市场参与者应保持谨慎。De Guindos 指出，宏观经济环境面临“巨大的不确定性”。

不过，De Guindos 表示，尽管油价上涨、欧元兑美元贬值以及劳动力成本上升，但通胀仍处于下行轨道。

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