瑞士法郎和瑞士央行的货币政策

六月 18, 2023 18:55

瑞士法郎是全球市场上最受欢迎的货币之一。提到瑞士货币，有些人可能会想到“稳定”一词，因为瑞士是一个在过去 200 年没有参与武装冲突的国家，其经济是欧洲乃至全球最强大的国家之一。

瑞士法郎交易可能不如美元或英镑交易受欢迎，但美元兑瑞士法郎被认为是全球货币市场每天交易的主要货币对之一。在此文章中，我们将分享有关瑞士法郎和瑞士经济的宝贵见解。

为什么瑞士国家银行 (SNB) 的政策会影响瑞士法郎？

瑞士国家银行 (SNB) 是瑞士的中央银行，在该国的货币体系中发挥着至关重要的作用。瑞士央行有两个总部，分别位于伯尔尼和苏黎世。它成立于 1906 年，在特殊规定下运作。该银行为公有制，其中约 78% 为瑞士公共实体所有，其余为公开交易。

作为一个独立的机构，瑞士央行的职责是为了整个国家的最佳利益来实施货币政策。其主要目标是在考虑经济发展的同时确保价格稳定。价格稳定对于促进增长和繁荣至关重要，因为通货膨胀和通货紧缩会扰乱经济活动并阻碍有效的资源配置。

为实施货币政策，瑞士央行设定了影响短期瑞士法郎货币市场利率的瑞士央行政策利率。该银行还在必要时干预外汇市场以影响货币状况。

在监管方面，瑞士央行对银行业负有明确责任。它确定具有系统重要性的银行及其职能，并与其他监管机构合作以确保资本充足率、流动性和组织要求。

此外，瑞士央行收集统计数据以履行其货币政策职能、监督支付和证券结算系统的职责，并为瑞士金融体系的稳定做出贡献。收集到的数据在内部进行评估并发布，以监测经济并支持货币政策决策。

瑞士央行利率决议：对瑞士法郎的影响有多大？

瑞士央行管理委员会将于 6 月 22 日召开会议，决定利率。瑞士 5 月份 CPI 通胀放缓，同比增长 2.2%。瑞士央行的目标是将总体通胀率降至 2%。

根据路透社关于即将于 6 月 15 日召开的瑞士央行会议的报道，“市场定价意味着有 54% 的机会增加 50 个基点，有 46% 的机会从目前的 1.5% 水平增加 25 个基点。”

瑞士央行行长 Thomas Jordan 6月8日表示，将瑞士的总体通胀率带到物价稳定的水平非常重要，并补充说，将消费者价格增长率长期保持在 2% 以下将意味着经济不再面临问题。

瑞士央行副主席 Martin Schegel 重申，瑞士央行已准备好积极参与外汇市场，以确保适当的货币环境，并强调尽管近期数据有所下滑，但现在就断言通胀“完全明朗”还为时过早。

巴克莱银行：美元疲软可能支撑瑞郎

由于瑞士法郎最近表现强劲，巴克莱银行的货币分析师预计瑞士货币将走强更多，因为他们预测瑞士央行将进一步加息，并加大央行对外汇的干预力度。

巴克莱银行的报告称：“瑞士法郎兑美元走强是在疲软的美元环境中保持 REER CHF 估值的主要途径；与此同时，通常与美元走强相关的较弱风险状况使瑞郎受到良好支撑。”

德国商业银行：瑞士央行的紧缩政策接近尾声？

德国商业银行的经济学家在 6 月 12 日发布的一份报告中透露了他们的瑞士央行政策前景及其对 EUR/CHF 货币对的潜在影响。报道提到，“下周瑞士央行会议上进一步加息很可能成为‘既成事实’。不过，在此之外进一步大幅收紧似乎不太可信。”

这家德国银行的市场分析师指出，“当然，在瑞士央行 9 月份的下次会议之前，可能会发生很多事情，但鉴于瑞士通胀近期的缓解幅度超过了瑞士央行的预期，并且已接近 5 月份 0-2% 至 2.2% 意味着进一步加息的必要性似乎有限。相反，通胀进一步下降可能会增加瑞士央行对法郎贬值的容忍度，因此我们认为 EUR/CHF 上行的可能性增加。”

使用风险管理工具交易瑞士法郎

虽然一些投资者认为瑞士法郎是经济动荡时期的“避风港”，但这并不意味着将瑞士法郎与其他货币进行交易就没有风险。投资者和交易者不应忘记，金融市场可以很容易地对他们的计划有利，也可以对他们的计划不利。

瑞士法郎也不例外。风险会增加，尤其是如果您是新手交易者，这意味着您可能没有必要的交易经验来判断什么是正确的交易过程。风险管理对于新手交易者来说至关重要。只有使用风险管理工具，新手交易者才能更轻松、更清醒地享受交易体验。

使用风险管理工具是一回事，但学习如何使用它们又如何呢？经纪商或交易培训中心提供范围广泛的教育材料，包括网络研讨会、文章、指南、研讨会等。有时，这些材料是免费的，因此新手交易者应该抓住机会并学习风险管理基础知识，然后再开始这种充满风险的全新体验。

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