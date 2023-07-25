澳大利亚通胀报告为澳大利亚央行行动提供线索

七月 26, 2023 06:31

将于周三上午公布的澳大利亚今年第二季度消费者物价指数 (CPI) 通胀数据可能会影响澳大利亚储备银行 (RBA) 8 月份的利率决定。

澳大利亚通胀报告可能会被预计本周晚些时候公布的美联储 (Fed)、欧洲央行 (ECB) 和日本央行 (BoJ) 利率决定所掩盖。

由于中国政治局周一誓言加大政策支持力度以促进国内消费，中国股市早盘受到提振。

澳大利亚 2023 年第二季度 CPI 报告

周三上午，澳大利亚统计局 (ABS) 将公布该国 CPI 通胀相关数据。经济学家预计今年第二季度的年化通胀率为 6.2%，低于第一季度的 7%。他们还预计，截至 6 月份的三个月内，按季度计算的通胀率可能会从 1.4% 降至 1%。

澳大利亚央行在上次货币政策会议上选择维持利率不变，因此市场分析师认为消费者价格数据可能会迫使其在即将举行的八月份会议上采取行动。失业率仍处于多年来的低水平，而通胀数据仍远低于澳大利亚央行的目标利率。

高盛表示原油价格可能上涨

高盛发布的一份报告显示，其分析师预测近期原油价格将上涨。高盛分析师写道，石油市场空前的高需求可能会导致“相当大的赤字”。国际能源署 6 月预测，2023 年全球石油需求将增加 240 万桶/日，超过上年 230 万桶/日的增幅。

高盛石油研究主管在接受 CNBC 采访时表示，“对投资者来说，关键点是，由于石油需求的不确定性如此之高，投资者可能需要溢价来弥补需求不确定性加剧带来的风险。”我们预计下半年将出现相当大的赤字，随着需求达到历史新高，第三季度的赤字将接近每天 200 万桶。”高盛报告预计，到 2023 年底，原油价格将升至每桶 86 美元。

中国领导：经济面临新挑战

随着中国经济走出 Covid-19 时代的数据显示内需受到影响，一些分析师想知道振兴经济的计划如何以及是否会取得成果。

中国政治局表示，将在保持人民币汇率稳定的同时，积极扩大内需。他们还强调，外部环境复杂严峻，将继续实施稳健的货币政策。

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