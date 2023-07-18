投资者关注美国零售销售报告

七月 19, 2023 05:31

预计今天和明天经济学家将密切关注美国零售销售报告以及来自加拿大、新西兰和英国的通胀数据。随着联邦公开市场委员会 (FOMC) 下周召开利率会议，美国零售销售报告预计将显示消费者对加息和美联储货币政策紧缩策略的反应。

澳大利亚储备银行 (RBA) 会议纪要显示，董事会同意可能需要进一步收紧政策，并指出将在 8 月份的会议上重新考虑。澳大利亚储备银行在上次董事会会议后维持利率不变，尽管一些成员赞成加息 25 个基点。

英国首相 Rishi Sunak 在接受 LBC 采访时表示，通胀下降的速度没有政府希望的那么快。在谈到通胀的持续性时，他说："因此，我的首要任务是将通胀率减半。这是否比我们希望的要花费更长的时间？是的，确实如此。我认为，在管理经济方面，人们信任我，他们相信我会对他们诚实，因为，您知道吗，降低通胀确实意味着你有时必须做出一些艰难的决定，因为这些决定对国家来说是正确的长期决定"。

加拿大 6 月 CPI 报告

加拿大统计局预计将于今天晚些时候发布 6 月份消费者物价指数 (CPI) 通胀报告。市场分析师预计总体通胀率为 3%，低于 5 月份的 3.4%。丰业银行分析师表示，“这可能只是一个占位符，可能会引发一些市场波动，但不会为加拿大央行下一步可能采取的行动定位做出任何决定。这是因为加拿大央行刚刚在新的预测上投入了新的精力，以配合他们再次加息的决定。他们直到 9 月 6 日，他们才不得不再次下台，因此他们有八周的时间来思考下一步行动，做进一步的分析。

加拿大央行 (BoC) 将利率上调了 25 个基点，虽然一段时间以来通胀率一直在下降，但下降的速度比央行希望的要慢，而且仍然远远高于 2% 的目标。

美国 6 月零售销售增长？

周二下午，美国人口普查局将公布 6 月份零售销售数据。市场分析师预计，零售销售环比增长 0.5%。如果预测得到证实，则与 5 月份的数据相比将增长 0.2%。经济学家指出，经济学家指出，零售销售占美国消费者总支出的近 30%。

然而，零售销售报告不包括航空旅行机票、某些形式的医疗保健和保险购买，因此该报告在提供零售销售全貌方面存在弱点。如果低于预期，则表明美联储的货币紧缩政策已经开始见效，而如果高于预期，则可能迫使美联储考虑在未来几个月内加息。

2023 年第二季度新西兰 CPI 通胀率

新西兰统计局将于周二晚间发布 2023 年第二季度 CPI 通胀报告。市场分析师表示，总体通胀率按年率计算可能为 5.9%，远低于第一季度 6.7% 的数字。按月计算，通胀预计将降至 0.9%，较第一季度下降 0.3%。

本月早些时候，新西兰储备银行 (RBNZ) 维持利率不变，符合经济学家的预期。然而，新西兰储备银行董事会在会后声明中表示，新西兰的通货膨胀率仍然过高，并补充说，在可预见的未来，利率仍需保持在限制性水平。

英国 6 月 CPI 通胀

周三上午，投资者将有机会查看英国国家统计局 (ONS) 发布的英国 CPI 报告。经济学家预计这一数字按年率计算将为 8.2%，而按月计算，他们预计这一数字接近 0.7%。消费者物价上涨是英国政府和英国央行 (BoE) 面临的最大问题之一。

今年早些时候，通胀率达到两位数，创四年来新高，政府誓言到 2023 年底将通胀率减半。高于预期的 CPI 数据可能会迫使英国央行进行超出预期的加息，从而使英镑兑美元或欧元走强。较低的数字可能会让英国央行重新评估其货币政策，并相应调整即将到来的加息。

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