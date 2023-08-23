投资者期待杰克逊霍尔的关键演讲

八月 24, 2023 04:50

毫无疑问，全世界的经济学家都在关注杰克逊霍尔研讨会。本周几乎没有重要新闻发布，而距离秋季开始仅有几天时间，美联储的年度会议备受关注。在美联储试图降低通胀数据之际，市场分析师将寻求有关美联储货币政策的线索。

杰克逊霍尔研讨会明天开幕

2023 年杰克逊霍尔经济研讨会将于 8 月 24 日至 26 日举行。经济学家们将期待聆听美联储主席 Jerome Powell 关于央行货币政策的讲话，以及未来几个月该政策将如何影响美国经济。不过，野村证券分析师表示，“尽管美联储可能在会上发表大量讲话，但我们认为近期政策不太可能有太多新的指引。”

值得注意的是，美联储上周的会议纪要显示，大多数美联储官员实际上赞成进一步加息，认为通胀率仍然高得不可接受，认为“通胀面临重大上行风险”。

欧洲央行 (ECB) 行长 Christine Lagarde 预计也将出席会议，一些市场专家认为，在欧洲央行试图解决通胀高企问题之际，她的讲话可能比鲍威尔的讲话更引人关注。

周二，里士满联邦储备银行行长 Thomas Barkin 表示，“如果通胀仍然居高不下，而需求没有发出可能下降的信号，那就需要收紧货币政策。消费者支出和经济实力使美国经济有可能在通胀降温之前重新加速。”

澳大利亚央行可能在 9 月份维持利率不变？

大华银行分析师在给投资者的一份报告中表示，澳大利亚储备银行 (RBA) 可能会在即将举行的 9 月份理事会会议上维持利率不变。

报告指出，“澳大利亚储备银行已连续两个月维持利率不变，在一系列数据公布后，我们认为他们将在接下来的 9 月 5 日和 10 月 3 日的两次会议上维持政策不变，除非 8 月 30 日的 7 月 CPI 数据和 9 月 27 日的 8 月 CPI 数据出现通胀上行的意外。不过，我们认为今年有可能最后一次加息，将现金利率目标推至 4.35% 的峰值。就时间而言，这很可能发生在 11 月 7 日的会议上，即 10 月 25 日公布 23 年第三季度 CPI 之后。”

东京 CPI 通胀报告

周四，日本统计局将发布 8 月份东京 CPI 通胀报告。根据经济学家的预测，东京 CPI 通胀率按年率计算可能会降至 3%。如果得到证实，该数字将比 7 月份的读数低 0.2%。

日本总务省发布的报告显示，7 月份日本核心消费者价格同比上涨 3.1%。不包括食品和能源价格的核心通胀指数同比上涨4.3%。核心消费者价格指数的涨幅符合分析师的预期，上个月上涨 3.3%。

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